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Magyar Péter: Visszakapcsolták a paksi atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbináját

A miniszterelnök már péntek reggel jelezte, hogy emelkedik a Duna vízszintje, megkezdődött a visszakapcsolási folyamat.

A paksi atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbináját visszakapcsolták. Újra két turbina termel áramot – jelentette be hétfő este a Facebook-oldalán Magyar Péter. Ezek szerint minden a  miniszterelnök reggeli előrejelzése szerint alakult. Akkor azt posztolta, hogy elkezdődött a visszakapcsolás, és hétfő este már megindul a kétturbinás áramtermelés.

A pozitív lépésre azután kerülhetett sor, hogy a Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Magyar Péter még pénteken beszélt arról, hogy a Duna vízállása az Ausztriában lehulló csapadéknak köszönhetően átmenetileg 20-30 centivel emelkedni fog.

Akkor kiemelte: a maradó hőség ellenére a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így attól a naptól már nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről.

A tárcavezető a parlamentben jelentette be, hogy hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt fordultak a hatóságokhoz. Egyben a programért felelős állami cég vezetőjének is távoznia kell.