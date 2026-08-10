Magyar Péter: Visszakapcsolták a paksi atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbináját

A paksi atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbináját visszakapcsolták. Újra két turbina termel áramot – jelentette be hétfő este a Facebook-oldalán Magyar Péter. Ezek szerint minden a miniszterelnök reggeli előrejelzése szerint alakult. Akkor azt posztolta, hogy elkezdődött a visszakapcsolás, és hétfő este már megindul a kétturbinás áramtermelés.
A pozitív lépésre azután kerülhetett sor, hogy a Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Magyar Péter még pénteken beszélt arról, hogy a Duna vízállása az Ausztriában lehulló csapadéknak köszönhetően átmenetileg 20-30 centivel emelkedni fog.Magyar Péter bejelentette, hogy elkezdődött a visszakapcsolás, hétfő este már a 2. paksi blokk 3-as turbinája is termelni fog áramot
Akkor kiemelte: a maradó hőség ellenére a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így attól a naptól már nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről.Magyar Péter: 20-30 centivel emelkedni fog a Duna vízszintjeMagyar Péter: Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésreKríziskommunikáció: Magyar Péter kiterítette a lapjait, kár, hogy közben nem hagyta többet megszólalni a valódi szakértőket