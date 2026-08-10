Duna;paksi atomerőmű;emelkedés;vízállás;újraindítás;turbina;energiaválság;

2026-08-10 21:41:00 CEST

Magyar Péter: Visszakapcsolták a paksi atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbináját

A miniszterelnök már péntek reggel jelezte, hogy emelkedik a Duna vízszintje, megkezdődött a visszakapcsolási folyamat.