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2026-08-11 18:26:00 CEST

Egy ismert ügyvéd szólt, hogy nem hajlandó egykori NER-es ügyfeleket védeni az induló büntetőügyekben

Francsics Imre régóta híve a Fidesz-rendszer leváltásának, és azután sokadmagával nyílt levélben támogatta a hitelüket vesztett közjogi tisztségviselők leváltását.