Egy ismert ügyvéd szólt, hogy nem hajlandó egykori NER-es ügyfeleket védeni az induló büntetőügyekben

„Évek óta transzparensen és határozottan állást foglaltam a Fidesz-rendszer leváltásának, és a korrupt Fidesz-kormányzat szigorú elszámoltatásának szükségessége mellett. Ehhez képest teljesen meglepő a számomra, hogy a sokadik ügyvédi megkeresést kapom a NER működése miatt indult büntetőügyekben érintettektől, hogy lássam el a védelmüket. Nyilván erről szó sem lehet! Nálam nem. Az elmúlt hetekben is több ilyen megbízásnak mutattam ajtót. Örömmel tettem” – fogalmazott keddi Facebook-posztjában Francsics Imre ügyvéd.
A jogász számos büntetőügyben volt védő, így a nagy nyilvánosságot kapott Hagyó-, másnéven BKV-perben. Egy másik, szintén keddi bejegyzésében azt írta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hatékony működése az első lépés ahhoz, hogy „Bindzsisztánból ismét büszke Magyarország” válhasson.Így úszhatják meg a fideszesek az elszámoltatást, Simonka György egyik büntetőügye már el is évült
Francsics Imre egyik aláírója volt annak a júniusba született nyílt levélnek, amit ügyvédek, jogászok, egyetemi tanárok, akadémikusok hoztak nyilvánosságra az Országgyűléshez a közjogi tisztségviselők leváltásáról. Támogatták a NER hivatalban maradt, hiteltelenné vált vezető közjogi tisztségviselőinek leváltását, egyben az új kormánytól önkorlátozás vártak el, az új közjogi vezetők kiválasztására nyilvános eljárást, szakmailag elismert testületek bevonását és etikai szempontok figyelembevételét kérték.Még a fideszesek közel harmada is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításátMegszavazta a parlament, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal