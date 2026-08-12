Budapest is a Szigetre költözött, Karácsony Gergely fúrt kutat és megújuló K-hidat ígér a fesztiválozóknak

Idén azért is különleges a Sziget, mert Budapest is kiköltözött a fesztiválra – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely, fotókat is mellékelve. kiemelte, hogy a főváros helyszínén városi programokkal, Budapest-merchcsel és sok más érdekességgel várják a fesztiválozókat.
Az ajándéktárgyak, a Budapest szimbólumaival, különféle feliratokkal ellátott pólók, pulóverek, dzsekik és más tárgyak eladása még hasznos is lehet az önkormányzatnak. Éppen szerdán írta meg a Népszava, hogy alig egy hónap múlva 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie a fővárosnak, miközben jelenleg mínusz 65 milliárdon áll a számláló, azaz ennyi pénz nincs az önkormányzati folyószámlán.
Az anyagi gondokat félretéve, a főpolgármester kiemelte, hogy a Sziget nemcsak Budapest kulturális életének fontos része, hanem a város partnere is. – Közösen dolgozunk egy zöldebb fesztiválért és olyan fejlesztéseken, amelyek egész évben a Hajógyári-szigetet szolgálják: jövőre egy új fúrt kút segíti majd a terület öntözését, az érkezőket pedig a megújult K-híd várja majd – emelte ki Karácsony Gergely. A K-híd felújítását legalább hét éve tervezi a főváros.Budapest: mínusz 65 milliárdból kellene törleszteni a 125 milliárdos hitelt
A 33 éves múltra visszatekintő fesztivál korábban kedvenc kampányfelülete volt a politikusoknak. Emlékezetes, annak idején Torgyán József, mint földművelésügyi miniszterként egyenesen úszómedencét ígért az ott szórakozó fiataloknak. Lamperth Mónika belügyminiszterként a nemzetiségi sátrakat látogatta, míg Tarlós István még óbudai polgármesterként többször is kivonult oda műszerekkel mérni a decibeleket, a hangerőt.Jóváhagyta Budapest főépítésze az Óbudai-szigetre vezető 138 méteres gyalogoshíd koncepciójátHalogatott felújítás – Terv van, engedély és forrás nincs a K-Híd rekonstrukciójára