Budapest is a Szigetre költözött, Karácsony Gergely fúrt kutat és megújuló K-hidat ígér a fesztiválozóknak

Karácsony Gergely;ígéretek;sátrak;Sziget Fesztivál;üzletek;17. oldal;

2026-08-12 20:03:00 CEST

Most, a Fővárosi Önkormányzat nehéz anyagi helyzetében a még a budapesti logókkal, feliratokkal ellátott pólók, tárgyak eladása is segíthet valamit.

Idén azért is különleges a Sziget, mert Budapest is kiköltözött a fesztiválra – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely, fotókat is mellékelve. kiemelte, hogy a főváros helyszínén városi programokkal, Budapest-merchcsel és sok más érdekességgel várják a fesztiválozókat.

Az ajándéktárgyak, a Budapest szimbólumaival, különféle feliratokkal ellátott pólók, pulóverek, dzsekik és más tárgyak eladása még hasznos is lehet az önkormányzatnak. Éppen szerdán írta meg a Népszava, hogy alig egy hónap múlva 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie a fővárosnak, miközben jelenleg mínusz 65 milliárdon áll a számláló, azaz ennyi pénz nincs az önkormányzati folyószámlán.

Az anyagi gondokat félretéve, a főpolgármester kiemelte, hogy a Sziget nemcsak Budapest kulturális életének fontos része, hanem a város partnere is. – Közösen dolgozunk egy zöldebb fesztiválért és olyan fejlesztéseken, amelyek egész évben a Hajógyári-szigetet szolgálják: jövőre egy új fúrt kút segíti majd a terület öntözését, az érkezőket pedig a megújult K-híd várja majd – emelte ki Karácsony Gergely. A K-híd felújítását legalább hét éve tervezi a főváros.

A 33 éves múltra visszatekintő fesztivál korábban kedvenc kampányfelülete volt a politikusoknak. Emlékezetes, annak idején Torgyán József, mint földművelésügyi miniszterként egyenesen úszómedencét ígért az ott szórakozó fiataloknak. Lamperth Mónika belügyminiszterként a nemzetiségi sátrakat látogatta, míg Tarlós István még óbudai polgármesterként többször is kivonult oda műszerekkel mérni a decibeleket, a hangerőt.