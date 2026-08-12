Tizenkilenc millió ember zömmel egészségügyi adatát lopták el Lengyelországban

Megközelítőleg 19 millió ember adatai szivárogtak ki Lengyelországban egy orvosi szoftvereket forgalmazó cég elleni kibertámadás következtében – közölték szerdán a lengyel hatóságok. Krzysztof Gawkowski, a digitális ügyek minisztere közölte, hogy a tömeges adatszivárgás a valaha történt egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági incidens a 37 milliós lélekszámú ország történelmében.
A nyomozás elsődleges eredményei szerint a legvalószínűbb, hogy a kiberbűnözők anyagi okokból követték el tettüket – mondta a miniszter, aki kizárta bármiféle váltságdíj fizetését, és a elkövetők utáni fáradhatatlan nyomozást helyezett kilátásba.
Az ellopott adatok mennyisége megközelítőleg két terabájt, és egyebek mellett orvosi vizsgálatokkal, receptekkel és más betegdokumentumokkal kapcsolatosak. A megtámadott vállalat szolgáltatásait mintegy 12 ezer egészségügyi szervezet vette igénybe.