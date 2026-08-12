Tizenkilenc millió ember zömmel egészségügyi adatát lopták el Lengyelországban

egészségügy;Lengyelország;adatlopás;kibertámadás;betegadatok;adatszivárgás;

2026-08-12 21:24:00 CEST

Az ország egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági incidensében csaknem két terabájt bizalmas orvosi adat, betegdokumentum került illetéktelen kezekbe.

Megközelítőleg 19 millió ember adatai szivárogtak ki Lengyelországban egy orvosi szoftvereket forgalmazó cég elleni kibertámadás következtében – közölték szerdán a lengyel hatóságok. Krzysztof Gawkowski, a digitális ügyek minisztere közölte, hogy a tömeges adatszivárgás a valaha történt egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági incidens a 37 milliós lélekszámú ország történelmében.

A nyomozás elsődleges eredményei szerint a legvalószínűbb, hogy a kiberbűnözők anyagi okokból követték el tettüket – mondta a miniszter, aki kizárta bármiféle váltságdíj fizetését, és a elkövetők utáni fáradhatatlan nyomozást helyezett kilátásba.

Az ellopott adatok mennyisége megközelítőleg két terabájt, és egyebek mellett orvosi vizsgálatokkal, receptekkel és más betegdokumentumokkal kapcsolatosak. A megtámadott vállalat szolgáltatásait mintegy 12 ezer egészségügyi szervezet vette igénybe.