Már meghaladta a 260-at a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak száma, az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek

földrengés;sebesültek;halálos áldozatok;Kolumbia;

2026-08-13 07:38:00 CEST

Csaknem 500 embert eltűntként tartanak számon, több mint 11 ezer otthon megsemmisült.

Tovább emelkedett a Kolumbiát sújtó erős földrengés áldozatainak száma, eddig 265 halálos áldozatot és mintegy 3500 sérültet jelentettek – közölte szerdán Abelardo de la Espriella államfő.

A 7,4-es erősségű földrengés jelentős pusztítást okozott az ország nyugati részén, különösen Caliban és a turisztikailag népszerű „kávérégióban”.

496-an eltűntek és több mint 11 ezer otthon megsemmisült

– közölte az elnök egy bogotai sajtótájékoztatón.

Korábban a hatóságok még 241-ről 216-ra módosították a földrengés halálos áldozatainak számát.

A hatóságok szerdán a földrengés áldozatai emlékére háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el a latin-amerikai országban.

Mint arról mi is beszámoltunk, a földrengés epicentruma San José del Palmarban volt, az ország nyugati részén egy fejletlen régióban, Cochó megyében, ahol a lakosság egyharmada szegény a kormányzati statisztikák szerint. A földmozgást a 230 kilométerre lévő fővárosban, Bogotában is érezték megszólaltak a riasztók, az utcák kiürültek.

A mostani rengést Venezuelában június végén egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés előzte meg, amelyek több száz épületet romboltak le és több, mint 5000 ember halálát okozták. A Kolumbiát sújtó földrengés és a venezuelai között egy geológus szerint azon kívül, hogy az országok ugyanazon a tektonikus lemezen vannak, nincs sok közös vonásuk. Dél-Amerika nyugati részén a földrengések gyakran akkor történnek, amikor az egyik lemez – jelen esetben a csendes-óceáni Nazca-lemez – a dél-amerikai lemez alá süllyed. Ezzel szemben Venezuelában a dél-amerikai és a karibi lemezek hatottak egymásra, északabbra. A lemezek oldalirányban mozogtak egymáshoz képest, nem csúsztak egymás alá. A venezuelai földrengések a felszín közelében – kevesebb mint 20 kilométeres mélységben – történtek, kolumbiai esemény több mint 100 kilométeres mélységben történt.