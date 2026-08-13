közbeszerzés;uniós támogatás;bölcsőde;Pest megye;Integritás Hatóság;Acsa;

2026-08-13 11:08:00 CEST

Négyzetméterenként 2,6 millióért készült el Acsán egy mini bölcsőde, máshol ugyanezt jóval kevesebből is megoldották

Ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típustervei alapján, ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban. Az Integritás Hatóság feljelentést tett.