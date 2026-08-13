Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a Tisza-kormány Alaptörvény-módosításai elleni fideszes beadványokat

Alkotmánybíróság;Fidesz-KDNP;bírók;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

2026-08-13 10:38:00 CEST

Orbán Viktor pártja több ügyben is utólagos normakontrollt kezdeményezett.

Teljes ülésen tárgyalja ma az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény-módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló négy Fidesz-KDNP-s beadványt – derült ki a testület napirendjéből.

A Fidesz-KDNP az alaptörvény tizenhatodik és tizenhetedik módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség

megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását,

ahogy annak is, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére,

szintén kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlátot bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább tizenkét évig vagy három cikluson keresztül volt képviselő,