Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a Tisza-kormány Alaptörvény-módosításai elleni fideszes beadványokat

Teljes ülésen tárgyalja ma az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény-módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló négy Fidesz-KDNP-s beadványt – derült ki a testület napirendjéből.
A Fidesz-KDNP az alaptörvény tizenhatodik és tizenhetedik módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség
megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását,
ahogy annak is, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére,
szintén kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlátot bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább tizenkét évig vagy három cikluson keresztül volt képviselő,
és az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvény-módosítást is, amely visszaállította a bírák hetvenéves felső korhatárát.