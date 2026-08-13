Balatoni táborban simogatta és fogdosta a rábízott kislányokat egy gyermekvédelmi intézmény vezetője

Budapest;rendőrség;gyermekvédelem;Balaton;szexuális visszaélés;táborozás;

2026-08-13 11:24:00 CEST

A rendőrség szexuális visszaélés miatt indított eljárást, a férfi közalkalmazotti jogviszonyát rendkívüli felmentéssel megszüntették. Az intézményben belső vizsgálat indult.

Négy, az egyik budapesti gyermekvédelmi intézményben élő lány is arról számolt be, hogy az intézmény egyik otthonvezetője simogatta, ölelgette, a feneküket fogdosta, és az ölébe ültette őket júliusban, egy balatoni táborban – írja a Telex.

A portál szerint az 53 éves férfi az egyik este kivitte a négy lányt a táborból, miközben a többi nevelő a kisebb gyerekeket fektette. A kimenő alatt a férfi berúgott és egyre közelebb próbált kerülni a gyerekekhez, akik között – a Telex információi szerint –

három kiskorú, vagyis 14 év alatti és egy utógondozott, vagyis 18 év feletti lány volt.

A portál megkeresésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közölte:

„A gyermekek elmondásai alapján felmerült a szexuális visszaélés lehetősége, ezért az intézmény azonnal megtette az ilyenkor szükséges lépéseket: feljelentést tett a rendőrségen, értesítette az érintett gyermekek gyermekvédelmi gyámjait, a gyermekjogi képviselőt, valamint azonnali hatállyal megtette a szükséges munkajogi intézkedéseket is és rendkívüli felmentéssel megszüntette az érintett munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát.”

A Telex úgy tudja, a férfi több mint 20 éve dolgozott a gyermekvédelmi intézményben és soha semmilyen panasz nem volt a munkájára. A portál szerint amikor közölték vele, hogy miért rúgják ki, teljesen összetört, mivel nem gondolta, hogy a lányok félreértik a helyzetet.

A rendőrség szexuális visszaélés miatt indított eljárást, de a Telex úgy tudja, gyanúsítottként még senkit nem hallgattak ki.

A portál szerint az intézményvezető belső vizsgálatot is indított, hogy kiderítsék, a többi nevelő az egy hét alatt mit tapasztalt: hányszor fordult elő például, hogy a férfi kivitte a lányokat esténként a táborból, vagy hogy az érintettek esetleg már a táborozás alatt is beszéltek-e arról, hogy a nevelő másképpen közeledik hozzájuk.

Az intézmény az érintett gyerekeknek most folyamatos pszichológusi jelenlétet nyújt, hogy feldolgozhassák az őket ért traumákat.