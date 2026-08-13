Újabb drónok hatoltak be Románia légterébe

Románia;Ukrajna;légtérsértés;drónok;

2026-08-13 14:08:00 CEST

Felszálltak a légierő harci gépei, de nem nyitottak tüzet az eszközökre.

Újabb légtérsértéseket észleltek a román radarok csütörtökön a Duna-delta térségében az ukrán-román határ mentén, egy román tengerparti üdülőtelepen pedig vízben sodródó drón darabjai értek partot – közölte a bukaresti védelmi minisztérium.

Először hajnali 1 óra 30 perckor, majd 9 órakor észlelte a román hadsereg radarrendszere, hogy az ukrán-román határ térségében repülő drónok néhány percre behatoltak a román légtérbe. Mindkét esetben felszálltak a román légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet a légtérsértő eszközökre.

A katasztrófavédelem a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.

Az Agerpres hírügynökség által idézett minisztériumi közlemények szerint

az első drón az ukrajnai Izmajil térségében, a romániai Pardina településtől mintegy két kilométerre délre hatolt be Románia légterébe és mintegy tíz percig haladt a román légtérben a Chilia-ág fölött, majd visszatért az ukrán légtérbe. Röviddel ezután robbanásokat jelentettek ukrán területről.

a második, 9 óra után észlelt és a román vadászgépek által követett drón két percre hatolt be a román légrétbe a román-ukrán folyami határ téréségben.

Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter szerint a pilóták mindig a lakosság veszélyeztetettségi foka, illetve az eseteleges járulékos károk figyelembe vételével döntenek a légtérsértő járművek semlegesítéséről. A tárcavezető felidézte, hogy július 24. és 26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, amelyeket lelőttek a román hadsereg F-16-os harci repülőgépei.

Délelőtt a Fekete-tenger egyik román üdülőtelepén, Costinesti-en sodródott partra egy pilóta nélküli repülőszerkezet. A térséget elkerítették, katonai búvárok és tűzszerészek érkeztek a helyszínre. A szakemberek megállapították, hogy a drón nem tartalmaz robbanóanyagot. A szerkezetet átadták a parti őrségnek, az ügyben a konstancai ügyészség indított vizsgálatot.

Kedden két vízben sodródó, robbanó anyagot is tartalmazó orosz harci drónt robbantottak fel a román hadsereg búvárai a Fekete-tenger Romániához tartozó exkluzív gazdasági övezetében, a Neptun Deep gázmező közelében.