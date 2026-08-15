Most Horvátország egyik legnagyobb szigetén ütött ki tűz, a lángok lakóházakat is fenyegetnek

Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon, a lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre – közölte a horvát sajtó szombatra virradóra.
A tűz péntek este keletkezett Dugi Otokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén Savar és Brbinj térségében. A zárai (Zadar) megyei tűzoltóság közölte, hogy a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik, a nehezen megközelíthető terep viszont jelentősen megnehezíti az oltást.
Matej Rudic, a zárai tűzoltóság parancsnoka a horvát közszolgálati televíziónak (HRT) elmondta: a tűz továbbra is terjed, és a helyzet súlyos.
A térségben több, egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található, ezért a tűzoltók elsősorban ezek védelmére összpontosítanak. Több épületet már sikerült megóvniuk a lángoktól.
A tűz azt követően lobbant fel, hogy Dalmácia több pontján is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Peljesac-félszigeten, Trogir térségében és Ninski Stanovinál pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Az Omis térségében pusztító, egy halálos áldozatot követelő tűzben ugyancsak megszűntek a nyílt lángok, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak.Orbán Anita: Stabilizálódott a helyzet Omiš térségében, a magyar érintettek biztonságban vannak
Orbán Anita magyar külügyminiszter péntek este arról számolt be, hogy nem terjed tovább a tűz Omiš térségében, és a jelenlegi információk alapján a magyar érintettek biztonságban vannak, további evakuációra jelenleg nincs szükség. Hozzátette, a magyar konzul az omiši befogadóközpontban 26 magyar állampolgár ügyében egyeztetett személyesen az érintett családokkal. Közülük senki nem igényel további konzuli segítséget, és arra várnak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre. További 25 magyar, aki korábban ugyanebben a központban tartózkodott, már elhagyta a térséget. A spliti befogadóközpontban péntek délelőtt hét magyar állampolgár volt. Kettőjükkel közvetlenül is kapcsolatba léptek; ők arra várnak, hogy személyes holmijukért visszatérhessenek a szállásukra. A tűzesettel összefüggésben összesen négy magyar állampolgár kapott orvosi ellátást. Orbán Anita szerint valamennyi magyar érintett helyzetét nyomon követik, és nincs tudomásuk olyan emberről, akinek további sürgős konzuli segítségre lenne szüksége.Legalább 58 magyart kellett menekíteni a horvátországi erdőtűz előlTöbb száz embert kellett menekíteni Dél-Horvátországban egy pusztító erdőtűz elől