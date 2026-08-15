Most Horvátország egyik legnagyobb szigetén ütött ki tűz, a lángok lakóházakat is fenyegetnek

tűz;Horvátország;erdőtűz;

2026-08-15 08:15:00 CEST

A terep jelentősen megnehezíti az oltást.

Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon, a lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre – közölte a horvát sajtó szombatra virradóra.

A tűz péntek este keletkezett Dugi Otokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén Savar és Brbinj térségében. A zárai (Zadar) megyei tűzoltóság közölte, hogy a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik, a nehezen megközelíthető terep viszont jelentősen megnehezíti az oltást.

Matej Rudic, a zárai tűzoltóság parancsnoka a horvát közszolgálati televíziónak (HRT) elmondta: a tűz továbbra is terjed, és a helyzet súlyos.

A térségben több, egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található, ezért a tűzoltók elsősorban ezek védelmére összpontosítanak. Több épületet már sikerült megóvniuk a lángoktól.

A tűz azt követően lobbant fel, hogy Dalmácia több pontján is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Peljesac-félszigeten, Trogir térségében és Ninski Stanovinál pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Az Omis térségében pusztító, egy halálos áldozatot követelő tűzben ugyancsak megszűntek a nyílt lángok, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak.

Orbán Anita magyar külügyminiszter péntek este arról számolt be, hogy nem terjed tovább a tűz Omiš térségében, és a jelenlegi információk alapján a magyar érintettek biztonságban vannak, további evakuációra jelenleg nincs szükség. Hozzátette, a magyar konzul az omiši befogadóközpontban 26 magyar állampolgár ügyében egyeztetett személyesen az érintett családokkal. Közülük senki nem igényel további konzuli segítséget, és arra várnak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre. További 25 magyar, aki korábban ugyanebben a központban tartózkodott, már elhagyta a térséget. A spliti befogadóközpontban péntek délelőtt hét magyar állampolgár volt. Kettőjükkel közvetlenül is kapcsolatba léptek; ők arra várnak, hogy személyes holmijukért visszatérhessenek a szállásukra. A tűzesettel összefüggésben összesen négy magyar állampolgár kapott orvosi ellátást. Orbán Anita szerint valamennyi magyar érintett helyzetét nyomon követik, és nincs tudomásuk olyan emberről, akinek további sürgős konzuli segítségre lenne szüksége.