Magyar Péter: Három évtizede nem látott nehézségű munka folyik Paks és Dunaszentbenedek között

Paks;Duna;Magyar Péter;Dunaszentbenedek;

2026-08-15 11:15:00 CEST

Vannak biztató jelek, a paksi atomerőmű szivattyútelepénél emelkedett egy centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Duna-ágban folyamatosan apad a folyó. A cél megőrizni, hogy üzemeljen a két működő turbina és elérni, hogy duzzadjon a Duna.

Három évtizede nem látott nehézségű, komplexitású munka folyik most Paks és Dunaszentbenedek települése között – mondta Magyar Péter a szombati sajtótájékoztatóján, melyet azt követően tartott, hogy Pakson elkezdődött a bárkák ütemezett süllyesztése.

A kormányfő felidézte, szerdai ülésén döntött a munka megkezdéséről a kormány a beérkezett tervek, vízállási adatok, meteorológiai előrejelzések alapján. A munka egy fenékküszöb kialakításából és két bárka irányított süllyesztéséből áll.

A két beállított bárka Mohácsról érkezett, ma reggel megkezdődött az irányított süllyesztés.

– Jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyútelepnél is emelkedett egy centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Duna-ágban folyamatos apadás tapasztalható

– jelentette ki. Megjegyezte, itt 5-6 nap múlva akár -140 centiig is süllyedhet a vízállás, ami teljes leállást irányozná elő Pakson, amit mindenképpen meg kell akadályozni. Eközben Romániában végül be le kellett állítani a teljes atomerőművet, ami várhatóan 10 napig nem fog üzemelni.

Magyar Péter elmondta, a cél megőrizni a két üzemelő turbina működését és elérni a Duna vízszintjének duzzasztását. Paks leállítása óriási érvágás lenne a magyar gazdaságnak, a lakosságnak és a magyar költségvetésnek is. A legfontosabb hazánk nukleáris biztonságának megóvása, ezért döntöttek a fenékküszöb megépítése mellett. A munkálatok a terveknek megfelelően, egyre gyorsuló ütemben haladnak, mondta a kormányfő.

A miniszterelnök leszögezte, egy ilyen válság idején szerinte jogosan elvárt a teljes nemzeti összefogás, és nem jó látni, hogy ezt nem mindenki érzi így. Hozzátette, ha már maguktól nem ajánlottak segítséget és próbálták félrevezetni az embereket, ő elhívta a parlamenti pártok elnökeit a helyszínre. Megjegyezte, sajnálatosnak és sokat mondóak tartja, hogy az érintett politikusok nem jelentek meg, tudomásuk szerint egyébként mindegyikük külföldön nyaral ezekben a napokban. A kormányfő köszönetet mondott a több száz szakembernek, vízügyesnek, honvédnek, vállalkozónak, búvárnak, civilnek, akik a helyszínen dolgoznak.

Magyar Péter elmondta, szívesen feltette volna Orbán Viktor volt miniszterelnöknek többek közt azt a kérdést, hogy

miért nem indult el 2018 után a vízkiviteli- és szivattyúrendszer szakemberek által javasolt fejlesztése,

miért nem készítették elő korábban a fenékküszöb megépítésének lehetőségét,

hogyan jutott oda Magyarország, hogy vészforgatókönyveket kell előkészíteni Paks működőképességének a fenntartásához,

miért nem készült fel Magyarország energiarendszere arra, hogy Paks termelése időlegesen visszaeshet,

miért nem épültek szélerőművek, egyéb energiaforrások,

miért nem kezelték stratégiai kérdésként, hogy egyre gyakoribban az aszályok, a szélsőséges csapadékhiány,

hol volt a volt kormányfő az utóbbi hetekben, miért nem tartotta fontosnak megszólalni,

komolyan gondolta-e a parlamenti felszólalásait, melyekben vízbőségről beszélt.

Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) vezetője a sajtótájékoztatón elmondta: óriási koordinációs munka zajlik, és egyelőre nincs olyan késedelem, mely veszélyeztetné a beruházást. Köszönetet mondott a felajánlásokért, és jelezte, a speciális képességek terén küzdenek hiánnyal, ugyanis itt naponta ezer tonnákat kell megmozgatni, egy időben 80-100 teherautó dübörög, melyek folyamatosan rendelkezésre kell állni. A szakembereknek kell megadni a prioritást a helyszínen, így például élelmiszerrel kapcsolatos felajánlást holnaptól az Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton tudnak fogadni, és eljuttatni azokhoz, akik a munkát végzik. Kitért arra is, hogy a rendőrség folyamatosan biztosítja a hajózási zárlat betartását, a kishajók beúszása akadályozza a munkát, veszélyeztetni a projekt sikerességét és balesetveszélyes is. Több ezer betonkocka vár beépítésre, ez is fokozott zajterheléssel jár, ezzel kapcsolatban megértést kér.

Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese arról beszélt, a bárkák szabályozott süllyesztésétől gyors megoldást várnak, míg a fenékküszöb megépítése tartós megoldást jelenthet. A két beavatkozás egymást nem terheli, és három vízmércét helyeztek el a folyamatos monitorozás érdekében. Kicsivel több int 130-an dolgoznak a munkaterületen, a feladatok szaporodásával a létszám nőni fog.

Csurgó Attila ezredes, a II. Rákóczi Ferenc 11. Műszaki Ezred parancsnoka kiemelte: megkezdődött a betonkockák beemelése a Dunába. Megpróbálják megerősíteni a mederfeneket, a túloldalon pedig 24 órában teljesítik a szükséges feladatokat.

Kovács Gyula műszaki ellenőr elmondta, fontos a bárka beállítása. Megtörténtek az előkészítések, még egy kicsit kell pozicionálni, a süllyesztést lassú ütemben elkezdték. A medert felmérték, és 2 óránként mérik a mederfenék változását, ha pedig szükséges, azonnal beavatkoznak. Mérik a víz mozgását is.

Magyar Péter újságírói kérdésekre arról is beszélt,

felelőtlenség lenne pontos dátumot megjelölni azzal kapcsoaltban, hogy mikor fog újabb turbina üzemelni. Zajlik az egyik blokk ütemezett karbantartása is.

a bárkák két 5 tonnás horgonnyal vannak stabilizálva, majd acélsodronyok fogják teljességgel stabilizálni, „minden kétszeresen túl van biztosítva tervezésben, kivitelezésben”. Arra is van protokoll, ha mégis elmozdulnának.

A Népszava kérdésére az is elhangzott, hogy augusztus 3-án értük el az eddigi legkisebb vízszintet. Most ennél kevesebb, 600 köbméter/szekundum vízhozamra méretezték a létesítményt. Tehát felkészültek arra, ha a jövőben a mostaninál is aszályosabb, vízhiányosabb nyarunk lenne.