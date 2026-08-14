Magyar Péter: Orbán Győző, Tiborcz István és Schmidt Mária egy kavicsot sem ajánlott fel a paksi építkezéshez

Már több tucat felajánlás érkezett vállalkozásoktól és civilektől a paksi építkezéshez – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, hogy Orbán Győző bányatulajdonos, Tiborcz István és Schmidt Mária oligarcha eddig egy kavicsot sem ajánlott fel.
A kormányfő korábban jelezte, szombaton 10 órára meghívja Paksra a parlamenti pártok elnökeit, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. Havasi Bertalan lapunk megkeresésére annyit reagált: Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei, tájékoztatni pedig az Országgyűlést kell.Orbán Viktort és Semjén Zsoltot is Paksra hívja Magyar PéterHiába Magyar Péter meghívása, Orbán Viktor nem lesz ott Pakson
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Magyar Péter többek közt elmondta, hogy a Duna újra apadásnak indult, vasárnapra, hétfőre már mínusz 132 centiméterre süllyedhet a vízállás, amikor a nemrég újraindított második turbinát ismét le kell állítani. A jövő héten a vízállás elérheti a mínusz 137 centimétert, ami azért veszélyes, mert 140-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. A jelenleg működő két turbina majdnem 500 megawattot termel, a leállás havonta 50 milliárd forint veszteséget okozna az országnak, nem beszélve a magyar és nálunk működő termelő külföldi cégek veszteségeiről – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormánynak a döntésekkor hazánk gazdasági és költségvetési helyzetét is figyelembe kellett venni. Elmondta még, hogy rengeteg műszaki megoldást áttekintettek a szakemberekkel, és volt olyan, amit el kellett vetni az ország nukleáris biztonságának, így a magyar emberek biztonságának érdekében. – A szakamberek most rohammunkában készítették el az ideglenes megoldás terveit. Két projekt fut egyszerre, a fenékküszöb Paks és Dunaszentbenedek között, utoljára 1995-ben Dunakilitinél volt ilyen. Ez segít megemelni a vízszintet Paksnál. A két 80 méteres bárka elsüllyesztésére csak szükség esetén kerül sor – mondta a miniszterelnök.Magyar Péter: Paksnál újra apad a Duna, a helyzet nehéz, de néhány nap alatt megépülhet a fenékküszöbMagyar Péter bejelentette, hogy azonnal elkezdenek fenékküszöböt építeni a Dunában, két 80 méteres bárka elsüllyesztéséről is szó van