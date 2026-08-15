Megugrott a konzuli védelemre regisztráló magyarok száma

Európa;erdőtüzek;konzuli védelem;Orbán Anita;

2026-08-15 12:29:00 CEST

Ez baj esetén óriási segítség ahhoz, hogy gyorsan elérjük és tájékoztassuk honfitársainkat – hangsúlyozta Orbán Anita. A külügyminiszter mindenkit arra kért, hogy utazás előtt és közben is tájékozódjon.

Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is tájékozódjatok – üzente Orbán Anita külügyminiszter szombat délelőtt a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében felidézte, az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozóttüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is. A külképviseletek és a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelik a helyzetet.

Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de késő estig valamennyit sikerült lokalizálni. Bár egyes helyeken a lángok lakott területek közelében voltak, emberélet vagy ingatlan közvetlen veszélyben nem volt.

A ma reggeli jelentés – hangsúlyozta – ugyanezt erősítette meg. A tüzek kontroll alatt vannak, és az éjszaka folyamán magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés.

Kitért arra is, hogy a Konzuli Szolgálat call centere csak az éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omiš térségével volt kapcsolatos. A külképviseleti vonalakon is nagyon sok megkeresést kezelne, ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat.

A külügyminiszter kiemelte, nagyon fontos változás, hogy

tegnap óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, egyre többen jelzik előre, hogy mikor és hova utaznak.

„Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez baj esetén óriási segítség ahhoz, hogy gyorsan elérjük és tájékoztassuk honfitársainkat” – jegyezte meg.

Orbán Anita bejegyzésében arra kért mindenkit, aki külföldre készül vagy már külföldön tartózkodik, hogy

figyelje rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait,

regisztráljon konzuli védelemre,

és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről.

„Mi folyamatosan figyeljük a helyzetet, kollégáink itthon és a külképviseleteken éjjel-nappal dolgoznak. Tőletek pedig azt kérjük, tájékozódjatok, regisztráljatok, és utazzatok körültekintően” – zárta bejegyzését a tárcavezető.