Csaknem minden dolgozójától megvált a DPK rendezvényeit szervező cég és a Fidesz választási kampányát segítő Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Fidesz;leépítés;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;Digitális Polgári Körök;Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség;

2026-07-17 08:01:00 CEST

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség állítása szerint nem leépítés történt, önkéntesekkel folytatják a polgári közösségek megerősítését.

Csaknem minden dolgozójától megvált a Fidesz választási kampányát segítő Nemzeti Ellenállás Mozgalom és a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényei mögött álló cég – derítette ki az RTL Híradó. A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség azt állítja, hogy nem leépítés történt, „önkéntesekkel folytatják a polgári közösségek megerősítését”.

A csatorna híradójának gyűjtése szerint a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség 2025-ben 5,6 milliárd forintból gazdálkodott, ám azt nem árulták el, honnan volt a pénzt. A választásig több mint 100-an dolgoztak a cégnél, mostanra azonban 80 embertől megváltak.

A Tisza-kormány azt ígérte, hogy kivizsgálják a DPK rendezvényeit szervező cég gazdálkodását, mivel jelentős pénzekkel segíthették a Fidesz kampányát. „Ha az állam adott erre pénzt, annak ki kell derülnie, és azt gondolom, erre van is esély” – nyilatkozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hogy hol tart a vizsgálat, arról a kormány eddig nem adott tájékoztatást.

A mostanra gyakorlatilag megszűnt Megafon egyik legismertebb influenszere, Apáti Bence által 2024-ben elindított, és személyesen Orbán Viktor által is támogatott Nemzeti Ellenállás Mozgalom szintén milliárdokból tartotta fenn magát, hozzájuk voltak köthetők a városokat elárasztó, Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellen uszító „kéttojásos” plakátok is. Kampányaikon a választásig 60 ember dolgozott, a cégben mára összesen ketten maradtak. A kormányváltás óta nem posztolnak a közösségi médiában, weboldalukat pedig lekapcsolták.