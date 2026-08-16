Community Shield: nagy verést kapott az Arsenaltól a Manchester City

Anglia;futball;Manchester City;Arsenal;

2026-08-16 18:23:00 CEST

A hagyományos Community Shielddel, azaz a Szuperkupával rajtolt Angliában vasárnap az új futballidény. A bajnok Arsenal 3-0-ra győzte le a Manchester Cityt a Cardifban megrendezett mérkőzésen.

A Premier League-címvédő Arsenal trénere, Mikel Arteta két nyári szerzeménynek is bizalmat szavazott: Bruno Guimares és Hrisztosz Colisz is kezdőben kapott helyet. A másik oldalon, a nyáron kinevezett Enzo Maresca pedig a 116 millió fontért megvásárolt Eliott Andersonnak szavazott bizalmat új arcként az FA Kupa győztesénél.

Alig kezdődött el az összecsapás, a 23. másodpercben vezetéshez jutott az Arsenal. Myles Lewis-Skelly játszotta be a labdát a védelem mögé, a szélről betörő bal hátvéd Riccardo Calafiori pedig honfitársa, Gianluigi Donnarumma mellett ziccerben a rövid sarokba helyezte a labdát (1-0).

A 20. percben Rayának kellett védenie Foden lövését, majd a 28. percben Kai Havertz duplázta meg a londoniak előnyét, az új szerzemény, Colisz előkészítése után közelről bólintott a City kapujába (2-0).

A 40. percben feljegyezhettük egy nagy helyzetet a Citytől: Raya védte Haaland közeli próbálkozását. Néhány másodperccel később a spanyol hálóőr már verve volt, Doku próbálta az üresen tátongó kapuba helyezni a labdát, ami White-on irányt változtatva a kapu mellett szállt el.

Félidőben mindkét mester cserére szánta el magát: a londoniaknál Rice váltotta Guimarest, a Citynél pedig Greelish érkezett Doku helyére. A kékek azonban szinte ugyanúgy „az öltözőben maradtak”, mint a mérkőzés elején: a 47. percben Colisz remek labdája után Ödegaard elfektette Donnarummát, majd az üres kapuba juttatta a labdát (3-0).

Az 52. percben Maresca újabb cserékre szánta el magát: Haaland és O'Riley számára ért véget az összecsapás, Marmoush és Guehi kapott játéklehetőséget. Hét perccel később pedig újabb cserék jöttek: a gólszerző Calafiori és Madueke helyére Hincepié és Saka érkezett, a másik oldalon pedig Andersont és Fodent váltotta a Cherki-Lewis duó. Az utolsó 15 percre beszállt Gyökeres és Merino is, ők Haverzt és Skellyt váltották.

A 80. percben Saka előtt adódott lehetőség, 11 méterről kapásból lőtt nem sokkal a kapu fölé, majd alig később Semenyo tornáztatta meg a másik oldalon Rayát. Az utolsó hat percre Eze érkezett Ödegaard helyére, a City szurkolói pedig kezdték szedni a sátorfájukat. Sok mindenről nem maradtak le, az Arsenal 3-0-ra behúzta a mérkőzést.

Az Arsenal - amely pénteken az újonc Coventry City ellen kezdi meg szereplését a Premier League-ben - 18. alkalommal nyerte meg a Community Shieldet, a Manchester City maradt hétszeres győztes.