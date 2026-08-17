Szentmisét tartottak az NKA-botrányban letartóztatott Bús Balázsért Óbudán

szentmise;Óbuda;Bús Balázs;CÖF-CÖKA;

2026-08-17 09:23:00 CEST

Hankó Balázs is megjelent.

Szentmisével és ökumenikus imádságos találkozóval fejezték ki szolidaritásukat az NKA-ügyben letartóztatott Bús Balázs mellett támogatói vasárnap Óbudán - derül ki a fideszes Civil Összefogás Fórum (CÖF) portálja, a Civilek.info beszámolójából.

Óbuda-Békásmegyer volt polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnökét június végén tartóztatták le hűtlen kezelés gyanúja miatt, majd egy hónappal később az óbudai korrupciós botrányban is meggyanúsították, miután az ügyészség szerint még polgármesterként 150 millió forint kenőpénzt fogadott el. Jelenleg a szegedi Csillagban, különleges felügyelet mellett tartják fogva.

A „Te győzd le a rosszat a jóval” névre keresztelt eseményt a Bús Balázs Baráti Közösség és az oroszbarát dezinformációs portálként ismert CitizenGO szervezte. A kezdeményezés hivatalos célja az volt, hogy "civilként álljanak ki azok mellett, akiket Magyarországon ítélet nélkül tartanak fogva", és ehhez a korrupció miatt előzetes letartóztatásban lévő Bús Balázs esetét találták a legmegfelelőbb apropónak. Úgy fogalmaztak, a szervezők elsősorban azokat várták, akik „civilként ki mernek állni a politikai koncepciós perek vádlottjaiért”.

A CÖF portálja szerint a rendezvényen több százan vettek részt, az óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templomban tartott este 6-os mise után 7 órától ökumenikus imádságos találkozót tartottak a templom előtti téren, ahol Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, a Fidesz parlamenti képviselője is megjelent.