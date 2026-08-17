Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség Orbán Viktor közösségi médiás szerződései ügyében

Orbán Viktor;nyomozás;hűtlen kezelés;közösségi média;Kaminski Fanny;

2026-08-17 15:08:00 CEST

Az érintett cég, a Triton Communications Kft. vezetőjeként Kaminski Fanny korábban azt írta, büszkeség az elsőként meghurcoltak közt lenni.

Nyomoz a rendőrség, miután a Miniszterelnökség feljelentést tett a volt miniszterelnök közösségi médiás szerződései miatt - közölte a Népszava megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Mint korábban hírt adtunk róla, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz a tárca, miután átvizsgálta az Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseihez kapcsolódó szerződéseket. A kormányzati közlemény azt állította, hogy a nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a szolgáltatás ára nemzetközi összevetésben is legalább háromszoros túlárazást jelentett.

Az ORFK azt írta, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés miatt folytat büntetőeljárást a Miniszterelnökségtől érkezett feljelentés alapján. Bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire való hivatkozással nem adtak.

Az érintett cég, a Triton Communications Kft. ügyvezetője, Kaminski Fanny egy Facebook-bejegyzésben úgy reagált a fejleményekre, hogy cége a szerződésben vállalt feladata messze nem csupán fényképek és videók készítéséből állt: ők fejlesztették, üzemeltették a miniszterelnök hivatalos weboldalát, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is biztosított. Emellett a nap 24 órájában rendelkezésre kellett állni, a szerződésárak emelkedése pedig az inflációt követte. „Büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni” - tette hozzá az Orbán Viktor közösségi médiájának kezelőjeként ismert Kaminski Fanny, üzenetét Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszternek címezve.