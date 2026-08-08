Elveszett az Orbán Viktorba vetett hit, a hívek jelentős része már kész egy nélküle induló Fideszre szavazni

Fidesz;pártok;jobboldal;Tóka Gábor;

2026-08-08 05:55:00 CEST

Történelmi lehetőség van új pártok alakítására, annak viszont egyelőre nem sok jele látszik, hogy azon nyomban sikeres lehet egy Fideszből kivált formáció – hűtötte le a kedélyeket Tóka Gábor politikatudós. Pedig a fideszesek jelentős része már hajlandó lenne egy Orbán Viktor nélküli pártra szavazni.

Egészen biztos, hogy az elvesztett választás után a Fidesz szavazói széles körben elégedetlenek a saját pártjukkal. Nyilván szeretnének látni valamit, ami reményt ad, azt a lehetőséget hordozza, hogy a Fidesz visszakerülhet a hatalomba, vagy újra erős, fontos párttá válik – értékelte a Medián minap publikált kutatásának eredményét Tóka Gábor politikatudós, a Vox Populi választási kalauz szerzője.

A Medián felmérése kimutatta: ha a csalódott fideszesek új polgári, konzervatív pártot alapítanának, akkor a teljes népesség 10 százaléka „szinte biztosan” vagy „valószínűleg” arra szavazna. Ha kizárólag a Fidesz támogatóit nézzük, akkor jóval magasabb az arány. A fideszesek kereken harmada (33 százalék) lenne hajlandó behúzni az ikszet az új pártra, további 27 százalékuk ugyanezt, ha nem is valószínűnek, de elképzelhetőnek tartja. A válaszolni nem tudó fideszesek 8 százalékot tettek ki, és csupán 33 százalék zárta ki kategorikusan a lehetőséget. Más aspektusból: a Fidesz szimpatizánsai között ennyien vannak azok, akik még ma is ragaszkodnak Orbán Viktorhoz.

Nehezen vitatható tanulság, hogy Orbán Viktornak szerepe volt a Fidesz választási vereségében – közölte Tóka Gábor. Bár a fideszesek harmada napjainkban is úgy gondolja, „Orbán nélkül nem létezhet a párt”, ebben a helyzetben elkerülhetetlen, hogy a korábban megkérdőjelezhetetlen tekintélyű vezetővel szemben is komoly legyen elégedetlenség.

Tóka Gábor felhívta a figyelmet a Medián felmérésének egy másik adatsorára, arra, amelyikből kiderült:

a fideszesek 11 százaléka akár egy baloldali értékeket képviselő, az MSZP és a DK helyébe lépő új pártra is kész lenne szavazni. Ez szintén egyértelmű jele a fideszesek elégedetlenségének.

Más kérdés, hogy igen nehéz értelmezni, mi a csudát jelenthet a polgári és a konzervatív jelző azoknak az alternatívát kereső szavazóknak, akik még 2026 nyarán is a Fideszt támogatják a Tisza Párttal szemben – tért vissza az esetleges új jobboldali párt témájához a politológus. Szerinte az említett kifejezéseknek ebben az összefüggésben semmi értelmük nincs. A frusztrált fideszes választóknak aligha az a bajuk, hogy nem tartják eléggé polgárinak és konzervatívnak a pártot. Valójában a sikertelensége miatt kritizálják a Fideszt és Orbán Viktort. Mára elveszett az Orbánba vetett hit.

A Fidesz belső köreiből többek között Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya fogalmazott meg nyilvánosan bírálatokat. Tóka Gábor azonban erősen kétli, hogy a szavazók bennük megtalálnák a Fidesz alternatíváját. Milyen ígéretet tudnának ők megjeleníteni? – kérdezett vissza. A Fidesz ellendrukkerei bizonyára örömmel fogadják a Medián kutatását, amely a volt kormánypárt bomlásáról tanúskodik. Ahhoz viszont, hogy egy új párt számottevő támogatottságra tegyen szert, valamilyen mondandójának is lennie kell.

Nem elég, hogy valaki kiírja magára: „én polgári konzervatív vagyok, és ugyanazt szeretném csinálni, amit régen a Fidesz, csak jobban”.

Ilyen szereplők ugyanis már vannak a piacon – utalt a politológus Márki-Zay Péterre vagy Vona Gáborra. Ugyanígy az sem elég, ha valaki azt írja ki magára, hogy „én hiteles baloldali vagyok”.

Sokan helyesen érzékelik, hogy történelmi lehetőség van új pártok alakítására, de a szavazók igényének kielégítéséhez tartalom, ötlet, politikai teljesítmény is kell. Pillanatnyilag nem látszik, hogy ezt ki lenne képes nyújtani – jegyezte meg Tóka Gábor.

Ahhoz – folytatta –, hogy értelmezhető esélye legyen egy új pártnak, valamilyen közelgő választásra is szükség lenne, ami kézzelfoghatóvá teszi, a frissen alakult formáció milyen célt szeretne elérni, minek az érdekében mozgósít. A Tisza Párt esetében adódott a 2024-es EP-választás, jelenleg viszont nincs belátható közelségben hasonló megmérettetés. Ma még azt se lehet tudni, milyen lesz az új parlamenti választási rendszer – említett egy újabb bizonytalansági tényezőt Tóka Gábor.

Ráadásul – jegyezte meg – a Tisza-kormány őrzi népszerűségét, középutas módon navigálgat a különféle irányzatok között. Eleve kevés idő telt el a kormányátalakítás óta, a Magyar Péter által elkövetett eddigi hibák nem elegendőek ahhoz, hogy komoly törésvonal alakuljon ki a párt támogatói bázisán belül, az ellenzéktől jövő támadások pedig jelentős számú szavazót eltántorítsanak a Tiszától.

Sok munka kell ahhoz, hogy valami új kialakuljon. Az, hogy az emberek vágynak valamire – jelen esetben sokszínűbb politikai palettára –, önmagában kevés.

Tóka Gábor hangsúlyozta: 2024-ben már adott volt, hogy mivel lehet mozgósítani a Fidesz ellen, de a Tisza felemelkedéséhez szükség volt egy olyan politikusra is, aki kellő spiritusszal, tehetséggel és nagy munkabírással rendelkezik, képes megragadni az emberek fantáziáját.