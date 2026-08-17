lopás;Külügyminisztérium;Szíria;Csád;Velkey György;vezetőcsere;százmilliók;üldözött keresztények;Hungary Helps;

2026-08-17 20:18:00 CEST

Új vezetői pályázatot hirdetett a Külügyminisztérium a csádi, szíriai misszióra elszórt százmilliók nyomát keresve

Velkey György parlamenti államtitkár szerint az új vezérigazgatónak a pincétől a padlásig mindent át kell világítania. A cél a lopás felszámolása és a rászoruló, szegénységtől természeti katasztrófáktól sújtott térségek támogatása.