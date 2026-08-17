Új vezetői pályázatot hirdetett a Külügyminisztérium a csádi, szíriai misszióra elszórt százmilliók nyomát keresve

Felszámoljuk a lopást és a visszaélést a Külügyminisztériumban, azonban a humanitárius segítségnyújtást folytatjuk – közölte Facebook-videójában Velkey György, a tárca parlamenti államtitkára indokolva azt, hogy miért keresnek új vezérigazgatót a Hungary Helps Ügynökség élére. A szervezetet eddig – honlapjuk szerint Pusztai Miklós vezette, és programjuk szerint eddig leginkább, ahogy írták, az üldözött keresztényeket támogatták.
Az azonban már több mint két éve kiderült, hogy az Orbán Gáspár nevével fémjelzett, magyar katonák tucatjainak halálával is fenyegető csádi misszióra, annak kezdete előtt elköltöttek több mint 800 millió forintot. Tavaly tavasszal lapunk arról is beszámolt, hogy az Orbán-kormány 4,6 millió euróval támogat keresztény társadalmi missziókat és humanitárius programokat Szíriában. Sőt, az akkori Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, Azbej Tristan azt is közölte, hogy a kormány hét év alatt a Hungary Helps programon keresztül 28 millió euróval, több mint tízmilliárd forinttal támogatta mind az üldözött keresztényeket, mind a keresztény intézményeken keresztül a szíriai embereket.Az Orbán-kormány már a katonai misszió bejelentése előtt 817 milliót adhatott a csádi jelenlétre
A Tisza párt politikusa szerint az új magyar kormány elkötelezett a rászoruló, szegénységtől természeti katasztrófáktól sújtott térségek támogatásában. – Célunk, hogy helyben nyújtsunk segítséget ezeknek a közösségeknek. Ebben kulcsszerep hárul a Hungary Helps Ügynökségre, amit azonban a pincétől a padlásig át kell világítani. Átnézünk minden szerződést, minden kifizetést kifizetést, és új alapokra helyezzük a működést – tette hozzá. A tárca honlapján közzétett nyílt pályázaton, ahogy mondta, olyan szakemberek jelentkezését várják, akik széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, ismerik a humanitárius segítségnyújtás szakmaiságát, és elkötelezettek egy átlátható, transzparens, felelős működtetésében.Az Orbán-kormány 4,6 millió euróval támogat keresztény társadalmi missziókat és humanitárius programokat SzíriábanHavi ötmilliós fizetésért csábítanák Csádba a magyar mentősöket Kilencmilliárdot osztogatott el eddig a kormány a Hungary Helps-program keretében