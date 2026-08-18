Több száz drónt indított Ukrajna Moszkva térsége felé

Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és környékét augusztus 18-ra virradó éjjel, egy Moszkván kívüli Wildberries-raktár pedig a beszámolók alapján megrongálódott – írja a Kyiv Independent orosz és ukrán források közlései alapján.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint több mint 600 drónt indítottak a moszkvai régió felé, az orosz légvédelem pedig legalább 197-et megsemmisített. A Wildberries létesítményében keletkezett károkról a Moscow 24 orosz állami médium számolt be. A károk teljes mértéke egyelőre nem volt ismert.
A támadás közben nemcsak a drónok becsapódásáról érkeztek jelentések. Az Exilenova Plus ukrán megfigyelő Telegram-csatorna azt állította, hogy az orosz légvédelem Pavlovszkij Poszadban egy lakóépületet talált el, miközben a drónokat próbálta megsemmisíteni. A Moszkvától mintegy 67 kilométerre fekvő településen egy épület tetején tűz keletkezett.Ukrajna csapást mért a Roszkoszmosz kulcsfontosságú szamarai gyáráraLégicsapás érte Kijevet, Oroszországban újabb Wildberries-raktár gyulladt ki
További tüzekről is közöltek felvételeket: Moszkva megyében egy alumíniumüzemnél, Ljuberciben pedig egy lakóháznál láttak lángokat. A fővárostól 23 kilométerre keletre fekvő Sztaraja Kupavna lakói által készített videókon robbanások hallhatók, miközben emberek futnak, az autók pedig az utcán haladnak. A Kyiv Independent hangsúlyozta, hogy a támadás következményeinek pontos nagysága egyelőre még nem volt tisztázott.
A Wildberries Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, oldalán pedig katonai felszereléseket, köztük drónalkatrészeket és testpáncélokat is kínálnak. A vállalat banki érdekeltségét az Európai Unió júliusban szankciós listára helyezte az orosz állami költségvetéshez való pénzügyi hozzájárulása miatt.Szergej Lavrov: Az Egyesült Államok nyakig benne van az Oroszország elleni ukrán támadásokban