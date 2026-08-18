Oroszország;Ukrajna;háború;dróntámadás;

Képünk illusztráció, egy korábbi támadás után készült.

Több száz drónt indított Ukrajna Moszkva térsége felé

A 600 drónból 197-et sikerült hatástalanítania a légvédelemnek.

Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és környékét augusztus 18-ra virradó éjjel, egy Moszkván kívüli Wildberries-raktár pedig a beszámolók alapján megrongálódott – írja a Kyiv Independent orosz és ukrán források közlései alapján.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint több mint 600 drónt indítottak a moszkvai régió felé, az orosz légvédelem pedig legalább 197-et megsemmisített. A Wildberries létesítményében keletkezett károkról a Moscow 24 orosz állami médium számolt be. A károk teljes mértéke egyelőre nem volt ismert.

A támadás közben nemcsak a drónok becsapódásáról érkeztek jelentések. Az Exilenova Plus ukrán megfigyelő Telegram-csatorna azt állította, hogy az orosz légvédelem Pavlovszkij Poszadban egy lakóépületet talált el, miközben a drónokat próbálta megsemmisíteni. A Moszkvától mintegy 67 kilométerre fekvő településen egy épület tetején tűz keletkezett.

További tüzekről is közöltek felvételeket: Moszkva megyében egy alumíniumüzemnél, Ljuberciben pedig egy lakóháznál láttak lángokat. A fővárostól 23 kilométerre keletre fekvő Sztaraja Kupavna lakói által készített videókon robbanások hallhatók, miközben emberek futnak, az autók pedig az utcán haladnak. A Kyiv Independent hangsúlyozta, hogy a támadás következményeinek pontos nagysága egyelőre még nem volt tisztázott.

A Wildberries Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, oldalán pedig katonai felszereléseket, köztük drónalkatrészeket és testpáncélokat is kínálnak. A vállalat banki érdekeltségét az Európai Unió júliusban szankciós listára helyezte az orosz állami költségvetéshez való pénzügyi hozzájárulása miatt.

Aligha csupán háborúellenes kiállása miatt „vált kényelmetlenné Oroszország számára” az az ukrán–amerikai rapper és blogger, aki kis híján orosz titkosszolgálati merénylet áldozata lett a múlt héten Varsóban. A lengyel sajtó által azóta beazonosított énekest a moszkvai régió egy hadiipari vállalata elleni támadásra szánt drónok Oroszországba csempészésével vádolják az orosz hatóságok.