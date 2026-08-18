Újabb mélypontra zuhant Donald Trump népszerűsége

Egyesült Államok;népszerűség;közvélemény-kutatás;Donald Trump;háború Iránban;

2026-08-18 10:07:00 CEST

A válaszadók 64 százaléka elégedetlen az amerikai elnök teljesítményével.

Donald Trump népszerűségi mutatója elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters/Ipsos friss felmérése szerint.

A hétfőn lezárult közvélemény-kutatás alapján

a válaszadók mindössze 33 százaléka helyeselte Donald Trump teljesítményét a Fehér Házban, míg 64 százalékuk elégedetlen volt azzal.

Az amerikaiak túlnyomó többsége attól tart, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború hosszú ideig eltart. Augusztus elején Donald Trump népszerűségi mutatója némileg magasabban, 35 százalékon állt.

A legfrissebb felmérési adat egyben Donald Trump előző elnöki ciklusának legalacsonyabb szintjére süllyedt, ilyen alacsony népszerűségi mutatója csak 2017 decemberében volt.

Mint megírtuk, a CNN júluis végén közzétett felméréséből ugyancsak az derül ki, hogy az amerikaiak 73 százaléka úgy véli, Donald Trump nem tudta megoldani az Egyesült Államok legsürgetőbb problémáit, és az elnök támogatottsága már saját táborában is új mélypontra süllyedt. Akkor a megkérdezettek mindössze 27 százaléka értékelte helyesnek Trump második mandátumának eddigi prioritásait. A számok mögül pedig egyértelműen az rajzolódott ki, hogy a történelmi mélypont az Irán elleni népszerűtlen háború, valamint az üzemanyag- és élelmiszerárak emelkedésének eredménye. A CNN-kutatás szerint Trump össztársadalmi támogatottsága az adatfelvétel idején 34 százalék volt, ami megegyezik az első hivatali ideje (2017–2021) végén regisztrált történelmi mélyponttal.