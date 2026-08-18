képzőművészet;Brazília;Henri Matisse;műkincslopás;

Megtalálták a São Paulóban ellopott Matisse-műveket

A brazil rendőrség visszaszerezte a francia művész Jazz című könyvének tavaly decemberben elrabolt nyolc lapját. A velük együtt elvitt öt Candido Portinari-alkotás azonban továbbra is hiányzik.

Egy São Bernardo do Campo-i lakásban találta meg a brazil rendőrség Henri Matisse nyolc, tavaly decemberben ellopott művét. Az 1947-ben megjelent Jazz című művészkönyvből származó lapok sértetlenül kerültek vissza a São Pauló-i Mário de Andrade Könyvtárba – adta hírül a The Art Newspaper.

A több mint egymillió brazil realra – mintegy 190 ezer dollárra – becsült műveket augusztus 13-án foglalták le. A lakásban tartózkodó 44 éves férfit orgazdaság és engedély nélküli fegyvertartás gyanújával őrizetbe vették; a rendőrök egy revolvert, lőszereket és készpénzt is találtak nála. A gyanúsított ügyvédje szerint védence nem tudta, milyen tárgyak megőrzésére kérték.

A hatóságok úgy vélik, a férfi az alkotásokat a rablás feltételezett megrendelője számára őrizte. A nyomozás szerint az akciót az 53 éves Laéssio Rodrigues de Oliveira szervezhette meg, akit a brazil sajtó az ország egyik leghírhedtebb műkincs- és ritkakönyv-tolvajaként tart számon. Őt áprilisban egy másik ügyben vették őrizetbe. A decemberi rablással kapcsolatban korábban további három embert fogtak el.

A két fegyveres tettes 2025. december 7-én, fényes nappal hatolt be a São Paulo központjában működő Mário de Andrade Könyvtárba. Ez volt a Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade című időszaki kiállítás utolsó napja. A támadók lefegyverezték az egyik biztonsági őrt, elvették rádióját és telefonját, valamint feltartóztattak egy idős látogatópárt is.

Az egyik rabló leszedte a falról Matisse nyolc bekeretezett lapját, társa pedig feltört egy üvegvitrint, amelyből Candido Portinari öt grafikáját vették ki. A tizenhárom alkotást vászonzsákba tették, majd a könyvtár főbejáratán át menekültek el. A térfigyelő kamerák felvételei alapján az egyik elkövetőt már másnap elfogták.

A most visszaszerzett Matisse-művek a Le Clown, a Le Cirque, a Monsieur Loyal, a Cauchemar de l’éléphant blanc, a Les Codomas, a La Nageuse dans l’aquarium, a L’Avaleur de sabres és a Le Cowboy. Valamennyi a művész egyik legfontosabb kései alkotásából, a Jazz című könyvből származik.

Matisse az 1940-es évek elején, súlyos műtétje után kezdett festett papírból kivágott formákkal dolgozni. A „rajzolás ollóval” néven ismert módszerrel készült kompozíciókat sablonnyomásos eljárással sokszorosították. Az élénk színű képek cirkuszi jeleneteket, utazási emlékeket és népmesei motívumokat idéznek, miközben az alkotó kézírásos szövegei kapcsolják össze őket. A Jazz egyszerre könyv, grafikai sorozat és Matisse késői korszakának egyik kulcsműve.

A kötet São Pauló-i példánya a brazil modernizmus intézménytörténetében is fontos szerepet játszott. Megvásárlása hozzájárult a São Pauló-i Modern Művészeti Múzeum, a MAM létrehozásához; a tavalyi kiállítás éppen a múzeum és a könyvtár történelmi kapcsolatát mutatta be.

A mostani ráadásul nem az első eset, hogy ugyanez a példány eltűnt a gyűjteményből. A könyvet egy korábbi, pontosan nem datálható lopás során hamisítványra cserélték. Az eredetit 2006-ban argentin hatóságok találták meg egy Brazíliából származó ritka könyveket tartalmazó szállítmányban. A könyvtár éveken át nem fogadta el, hogy saját példánya hamis; az eredeti kötet csak 2015-ben került vissza São Paulóba.

A nyolc lapot a könyvtár munkatársai azonosították. A rendőrség szerint jó állapotban vannak, egyelőre azonban nem állítják ki őket: a ritkasággyűjtemény biztonságos raktárában helyezik el valamennyit.

A nyomozás nem zárult le. Az ugyanakkor elrabolt öt Candido Portinari-grafikát – a brazil művész Menino de Engenho című sorozatának darabjait – továbbra sem találták meg. A rendőrség feltételezése szerint ezeket már értékesíthették.

A Mário de Andrade Könyvtár Brazília második legnagyobb nyilvános könyvtára, gyűjteménye csaknem másfél millió könyvet, térképet és dokumentumot őriz. A decemberi fegyveres rablás után az intézmény megerősítette biztonsági rendszerét.

Az amerikai képzőművész élénk színekkel, szabálytalan geometriával és személyes történetekkel lazította fel az absztrakt festészet szigorú formanyelvét. Bár több mint hat évtizeden át alkotott, New York első jelentős múzeumi kiállítását csak hatvannyolc évesen rendezte meg.