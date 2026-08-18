Megtalálták a São Paulóban ellopott Matisse-műveket

képzőművészet;Brazília;Henri Matisse;műkincslopás;

2026-08-18 14:42:00 CEST

A brazil rendőrség visszaszerezte a francia művész Jazz című könyvének tavaly decemberben elrabolt nyolc lapját. A velük együtt elvitt öt Candido Portinari-alkotás azonban továbbra is hiányzik.

Egy São Bernardo do Campo-i lakásban találta meg a brazil rendőrség Henri Matisse nyolc, tavaly decemberben ellopott művét. Az 1947-ben megjelent Jazz című művészkönyvből származó lapok sértetlenül kerültek vissza a São Pauló-i Mário de Andrade Könyvtárba – adta hírül a The Art Newspaper.

A több mint egymillió brazil realra – mintegy 190 ezer dollárra – becsült műveket augusztus 13-án foglalták le. A lakásban tartózkodó 44 éves férfit orgazdaság és engedély nélküli fegyvertartás gyanújával őrizetbe vették; a rendőrök egy revolvert, lőszereket és készpénzt is találtak nála. A gyanúsított ügyvédje szerint védence nem tudta, milyen tárgyak megőrzésére kérték.

A hatóságok úgy vélik, a férfi az alkotásokat a rablás feltételezett megrendelője számára őrizte. A nyomozás szerint az akciót az 53 éves Laéssio Rodrigues de Oliveira szervezhette meg, akit a brazil sajtó az ország egyik leghírhedtebb műkincs- és ritkakönyv-tolvajaként tart számon. Őt áprilisban egy másik ügyben vették őrizetbe. A decemberi rablással kapcsolatban korábban további három embert fogtak el.

A két fegyveres tettes 2025. december 7-én, fényes nappal hatolt be a São Paulo központjában működő Mário de Andrade Könyvtárba. Ez volt a Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade című időszaki kiállítás utolsó napja. A támadók lefegyverezték az egyik biztonsági őrt, elvették rádióját és telefonját, valamint feltartóztattak egy idős látogatópárt is.

Az egyik rabló leszedte a falról Matisse nyolc bekeretezett lapját, társa pedig feltört egy üvegvitrint, amelyből Candido Portinari öt grafikáját vették ki. A tizenhárom alkotást vászonzsákba tették, majd a könyvtár főbejáratán át menekültek el. A térfigyelő kamerák felvételei alapján az egyik elkövetőt már másnap elfogták.

A most visszaszerzett Matisse-művek a Le Clown, a Le Cirque, a Monsieur Loyal, a Cauchemar de l’éléphant blanc, a Les Codomas, a La Nageuse dans l’aquarium, a L’Avaleur de sabres és a Le Cowboy. Valamennyi a művész egyik legfontosabb kései alkotásából, a Jazz című könyvből származik.

Matisse az 1940-es évek elején, súlyos műtétje után kezdett festett papírból kivágott formákkal dolgozni. A „rajzolás ollóval” néven ismert módszerrel készült kompozíciókat sablonnyomásos eljárással sokszorosították. Az élénk színű képek cirkuszi jeleneteket, utazási emlékeket és népmesei motívumokat idéznek, miközben az alkotó kézírásos szövegei kapcsolják össze őket. A Jazz egyszerre könyv, grafikai sorozat és Matisse késői korszakának egyik kulcsműve.

A kötet São Pauló-i példánya a brazil modernizmus intézménytörténetében is fontos szerepet játszott. Megvásárlása hozzájárult a São Pauló-i Modern Művészeti Múzeum, a MAM létrehozásához; a tavalyi kiállítás éppen a múzeum és a könyvtár történelmi kapcsolatát mutatta be.

A mostani ráadásul nem az első eset, hogy ugyanez a példány eltűnt a gyűjteményből. A könyvet egy korábbi, pontosan nem datálható lopás során hamisítványra cserélték. Az eredetit 2006-ban argentin hatóságok találták meg egy Brazíliából származó ritka könyveket tartalmazó szállítmányban. A könyvtár éveken át nem fogadta el, hogy saját példánya hamis; az eredeti kötet csak 2015-ben került vissza São Paulóba.

A nyolc lapot a könyvtár munkatársai azonosították. A rendőrség szerint jó állapotban vannak, egyelőre azonban nem állítják ki őket: a ritkasággyűjtemény biztonságos raktárában helyezik el valamennyit.

A nyomozás nem zárult le. Az ugyanakkor elrabolt öt Candido Portinari-grafikát – a brazil művész Menino de Engenho című sorozatának darabjait – továbbra sem találták meg. A rendőrség feltételezése szerint ezeket már értékesíthették.

A Mário de Andrade Könyvtár Brazília második legnagyobb nyilvános könyvtára, gyűjteménye csaknem másfél millió könyvet, térképet és dokumentumot őriz. A decemberi fegyveres rablás után az intézmény megerősítette biztonsági rendszerét.