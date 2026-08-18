Megszólakt Bóka János, szerinte Kapitány István már a jövő évi gázáremelést készíti elő

Fidesz;gázáremelés;Bóka János;Kapitány István;

2026-08-18 14:09:00 CEST

Az ellenzéki politikus közölte, az előző kormány 2026 végéig fedezte a gázáremelés kockázatait, a jelenlegi kabinet viszont május óta semmit nem tett.

A jövő évi gázbeszerzések várható többletköltségét igyekszik másra kenni Kapitány István - állítja a Fidesz frakcióvezetője.

Bóka János keddi Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert bírálta, aki szerinte a jövő évi gázbeszerzések várható többletköltségét már most másra próbálja hárítani. Megjegyezte, a Fidesz-KDNP-kormány a lakossági gázszükséglet mennyiségi oldalát hosszú távú szerződésekkel évekre előre biztosította, és 2026 végéig az esetleges áremelkedésből eredő kockázatokat is lefedte. Ezért a jelenlegi kormánynak az idei év végéig még nem kell számolnia az azóta duplájára - és folyamatosan - emelkedő gázárak okozta többletköltséggel.

A frakcióvezető szerint az újabb gázválság jelei már hónapok óta láthatók. Bejegyzésében az iráni háborút és az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépését említette, és azt állította, szakértők számtalan alkalommal felhívták erre a figyelmet. Úgy véli, nyár elején kedvezőbb áron lehetett volna felkészülni 2027-re.

Bóka János azzal vádolta a kormányt és Kapitány Istvánt, hogy május óta semmit nem tettek. Augusztus közepén jutott eszükbe, hogy lesz tél, de konkrét intézkedés helyett még most is csak „stratégiát” kezdenek kidolgozni. A frakcióvezető szerint hónapokig nem történik semmi, majd jön a visszamutogatás. Az ellenzéki politikus azt írta, a Facebook-kormányzás árát a magyar emberek fizetik meg.