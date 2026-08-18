Letartóztatták az M3-ason felborult lengyel busz sofőrjét

előzetes letartóztatás;buszsofőr;halálos buszbaleset;

2026-08-18 16:22:00 CEST

Tizenkét ember halt meg a minden jel szerint általa okozott balesetben.

Egy hónapra elrendelte a bíróság kedden délután annak a 62 éves sofőrnek a letartóztatását, aki az M3-ason vasárnap hajnalban felborult lengyel buszt vezette. A buszon zarándokok utaztak, közülük tizenketten vesztették életüket a balesetben.

A Miskolci Törvényszék honlapján közzétett közlemény szerint Robert M. letartóztatására azért került sor, mert a megalapozott gyanú szerint fáradtságából kifolyólag elaludt, ennek következtében a busz a leállósávon keresztül letért az úttestről és a rézsűs területen oldalára borult. A 12 halálos áldozaton kívül további három személy életveszélyes, 20 ember pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A férfi cselekménye bizonyítottság esetén halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A terhelt terhére rótt cselekmény jellegére, a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára és ekként lakóhelyére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, emellett tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás más résztvevőinek, így különösen váltótársának, illetve az utasoknak a jogellenes befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást - olvasható a bírósági közlemény indoklásában. A törvényszék mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2026. szeptember 18-ig elrendelte a gyanúsított a letartóztatását. A végzéssel szemben ő és védője fellebbezett, így az nem végleges.

Gerván Dániel, a lengyel sofőr megbízott ügyvédje a Blikknek úgy nyilatkozott, hogy a védelem a bűnügyi felügyelet elrendelését kezdeményezte. „Az ügynek a kezdeti szakaszában vagyunk, a bíróság nehezen hozta meg a döntését, de végül elrendelte harminc napra a letartoztatását. Ezután felülvizsgálják majd a letartóztatás szükségességét” - mondta. Azt viszont nem árulta el a lap kérdésére, hogy a gyanúsított tett-e vallomást.