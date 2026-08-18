„Aki relativizálja az abúzust és az elkövetők mellé áll, vagy maga is elkövető, lehet az NER-es, liberális, fideszes, nem fideszes, tökmindegy, nem érdemel más hangnemet. Te sem.”
Egy férfi egy millió pengőt áldozna azért, hogy egy nő, akibe totálisan szerelmes, de bicebóca sántasága miatt úgy gondolja, hogy különben soha nem kaphatná meg, mindössze egyetlen éjszakát vele töltsön. Kollár Béla Veszek egy éjszakát című darabját a József Attila Színházban mutatták be, Verebes István rendezésében.
Miután kitudódott, hogy komoly nézeteltérés alakult ki Hernádi Judit és Verebes István között, egy újabb ős-Heti Hetes szereplő vallotta be, hogy évek óta nem beszélt már régi kollégájával. Farkasház Tivadar a Borsnak elmondta, hogy Verebes a barátja volt, de már nem érdekli a sorsa.
Úgy tűnik, Verebes István is nemkívánatos személy lett a köztévénél - legalábbis ez derült ki egy nem nyilvános Facebook-bejegyzésből.
Nagyon szeretem Pistát, és nagyon szerettem is. Még most is úgy fogalmazok, hogy nagyon szeretem. És most ezen az esten (Hernádi önálló estjén) azért ő nagyon erősen ki van emelve, míg nagyon sokak nincsenek. Az történt, hogy Pista egy hullámzó egyéniség, és én nagyon sok hullámát végigéltem, nagyon sok hullámnál mellette voltam. Most egy kicsit lecsatlakoztam, mert ezt a hullámát nem szeretem. Ha találkoznánk, köszönnénk – írja a Bors arról a két közismert és népszerű ember közötti konfliktusról, amelyről először Veiszer Alinda Hír TV-s műsorában beszélt Hernádi.
Fényesen pazar kiállítású volt a Hello, Dolly! című világsikerű, Oscar-díjas film. Verebes István rendezőként és a dalszövegek újra teremtőjeként, arra tett egyáltalán nem sikertelen kísérletet, hogy ezt a nagyszabású musicalt hogyan lehet szerény körülmények között sikerre vinni.
Az egyszemélyes intézmény, színész, rendező, dramaturg, író, műsorvezető, Verebes István a Bóta Café vendége október 14-én, szerda este 9 órától a FIX Tévében.
Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Cirkuszhercegnőt mutatták be Verebes István rendezésében a Budapesti Operettszínházban.