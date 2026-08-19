Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök

A mai naptól, 2026. augusztus 19-től Baka András Magyarország köztársasági elnöke – írta a szerda nulla órától hivatalba lépő államfőt köszöntő Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. „Elnök úr munkájához sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánok! Isten áldja Magyarországot!” – tette hozzá a miniszterelnök.
Forsthoffer Ágnes, aki az Országgyűlés elnökeként 2026. július 20-tól egy hónapon át gyakorolta a köztársasági elnök jogköreit még kedd éjjel a Facebookon búcsúzott ideiglenes munkahelyétől Utolsó munkanap a Sándor-palotában címmel. – A köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva az egyik utolsó feladatom az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt. A kitüntetések ünnepélyes átadására augusztus 20-án kerül sor az Országház kupolatermében. Holnap átveszi a hivatalt Baka András köztársasági elnök úr. Köszönetemet fejezem ki a Sándor-palota főigazgatójának, vezetőinek és munkatársaiknak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért! Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb – írta Forsthoffer Ágnes.Mindegyik Fidesz-beadványt elutasította az Alkotmánybíróság, Baka András elfoglalhatja Magyarország köztársasági elnöki székét
Amint arról hétfőn a Népszava is beszámolt, mindegyik Fidesz-beadványt – hatáskör hiányára hivatkozva – elutasította az Alkotmánybíróság, így Baka András elfoglalhatja Magyarország köztársasági elnöki székét. Emlékezetes, a parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.Köztársasági elnököktől az aláírógépekig – Most jön Baka András
Sulyok Tamás az aláírásra biztosított öt napos határidő utolsó napján, július 19-én aláírta az Alaptörvény-módosítást, így másnaptól meg is szűnt a megbízatása.A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg. A Fidesz és a KDNP az Alaptörvény szerinti titkos szavazáson nem vett részt.Baka András: Nem kerülhetjük el a szembenézést, értenünk kell, hogyan jutottunk idáigMegszavazta az Országgyűlés, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke