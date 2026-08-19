Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök

Magyarország;Baka András;köztársasági elnök;Sándor-palota;hivatalba lépés;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;

2026-08-19 09:38:00 CEST

Az új államfőt Magyar Péter miniszterelnök köszöntötte, míg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki keddig gyakorolta a köztársasági elnöki jogköröket, elbúcsúzott a Sándor-palotától.

A mai naptól, 2026. augusztus 19-től Baka András Magyarország köztársasági elnöke – írta a szerda nulla órától hivatalba lépő államfőt köszöntő Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. „Elnök úr munkájához sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánok! Isten áldja Magyarországot!” – tette hozzá a miniszterelnök.

Forsthoffer Ágnes, aki az Országgyűlés elnökeként 2026. július 20-tól egy hónapon át gyakorolta a köztársasági elnök jogköreit még kedd éjjel a Facebookon búcsúzott ideiglenes munkahelyétől Utolsó munkanap a Sándor-palotában címmel. – A köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva az egyik utolsó feladatom az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt. A kitüntetések ünnepélyes átadására augusztus 20-án kerül sor az Országház kupolatermében. Holnap átveszi a hivatalt Baka András köztársasági elnök úr. Köszönetemet fejezem ki a Sándor-palota főigazgatójának, vezetőinek és munkatársaiknak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért! Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb – írta Forsthoffer Ágnes.

Amint arról hétfőn a Népszava is beszámolt, mindegyik Fidesz-beadványt – hatáskör hiányára hivatkozva – elutasította az Alkotmánybíróság, így Baka András elfoglalhatja Magyarország köztársasági elnöki székét. Emlékezetes, a parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.

Sulyok Tamás az aláírásra biztosított öt napos határidő utolsó napján, július 19-én aláírta az Alaptörvény-módosítást, így másnaptól meg is szűnt a megbízatása.A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg. A Fidesz és a KDNP az Alaptörvény szerinti titkos szavazáson nem vett részt.