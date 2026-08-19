Ukrajnában a háború ellenére is új választásokat sürget a Volodimir Zelenszkij által leváltott védelmi miniszter

Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter felszólította Ukrajna jelenlegi vezetőit, hogy találjanak módot a demokrácia helyreállítására még a háború folytatódása ellenére is – írja a The Kyiv Independent. A politikus – akit több mint egy hónapja mozdított el a helyéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – videóbeszédben fordult az ukránokhoz. – Nem engedhetjük, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök döntsön arról, hogy az ukránok mikor választhatják meg kormányukat – mondta Fedorov, aki szerint az ország küzdelme a demokráciáért is zajlik, és akinek leváltása miatt az elmúlt hetekben tüntetések voltka Ukrajna-szerte.
Fedorov azzal érvelt, hogy a választások nem csupán a szavazásról szólnak, hanem lehetőséget adnak az állampolgároknak arra, hogy döntsenek, továbbra is élvezik-e a bizalmukat a hatalmon lévők. – Ukrajnának be kell bizonyítania, hogy egyszerre képes háborút viselni és demokratikus állam maradni – tette hozzá a volt védelmi miniszter, aki szerint az új választásokon biztosítani kell a szavazati jogot a katonák, a fronton harcolók és a külföldön élő ukránok számára egyaránt.Mihajlo Fedorov elutasította Zelenszkij ajánlatát, hogy miniszterelnök-helyettesként folytassa munkáját
Fedorov a kormányzati elszámoltathatóságáról is beszélt. Szerinte a hatalommal, közpénzekkel vagy kormányzati pozíciókkal megbízott tisztviselőktől meg kell követelni az eredmények felmutatását és döntéseik nyilvánosság előtti magyarázatát. Bírálta a háborús időkben tapasztalható korrupciót és bürokráciát, a hatékonyság hiányát, amely jelentősen befolyásolja Ukrajna harci képességét. Nyíltabb kommunikációra szólított fel, s leszögezte, hogy az emberek nem azt követelik, hogy az állam soha ne hibázzon, azonban joguk van az igazsághoz.A széles körű tiltakozások után Zelenszkij leváltotta Szirszkij főparancsnokotA kijevi tüntetők péntekig adnak időt Zelenszkijnek Fedorov visszahelyezésére és Szirszkij leváltására
A The Kyiv Independent beszámolt arról is, hogy Fedorov felszólítása előtt nem sokkal Volodimir Zelenszkij hivatalosan is jelölte, hogy Jevhen Hmara legyen védelmi miniszter, aki eddig megbízottként látta el a feladatait. Hmaráról várhatóan szerdán dönt az ukrán parlament. Emlékeztettek, Zelenszkij hiába ajánlotta fel az ukránok körében népszerű Fedorovnak a miniszterelnök-helyettesi posztot, ő azt elutasította.Volodimir Zelenszkij lecserélte a nemzetbiztonsági tanács vezetőjét is, miközben folytatódtak a Mihajlo Fedorov menesztése elleni tüntetésekJevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat megbízott vezetőjét jelöli új védelmi miniszternek Volodimir ZelenszkijTüntetések voltak Kijevben és más ukrán városokban Mihailo Fedorov védelmi miniszter leváltása ellen