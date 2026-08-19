Ukrajnában a háború ellenére is új választásokat sürget a Volodimir Zelenszkij által leváltott védelmi miniszter

korrupció;választások;Ukrajna;demokrácia;Vlagyimir Putyin;hatalom;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Mihajlo Fedorov;

2026-08-19 07:39:00 CEST

Mihajlo Fedorov szerint nem lehet megengedni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök döntsön az ukrán demokráciáról. Bírálta a jelenlegi kijevi vezetést a korrupció és a háborús költségekkel való elszámolás hiánya miatt.

Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter felszólította Ukrajna jelenlegi vezetőit, hogy találjanak módot a demokrácia helyreállítására még a háború folytatódása ellenére is – írja a The Kyiv Independent. A politikus – akit több mint egy hónapja mozdított el a helyéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – videóbeszédben fordult az ukránokhoz. – Nem engedhetjük, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök döntsön arról, hogy az ukránok mikor választhatják meg kormányukat – mondta Fedorov, aki szerint az ország küzdelme a demokráciáért is zajlik, és akinek leváltása miatt az elmúlt hetekben tüntetések voltka Ukrajna-szerte.

Fedorov azzal érvelt, hogy a választások nem csupán a szavazásról szólnak, hanem lehetőséget adnak az állampolgároknak arra, hogy döntsenek, továbbra is élvezik-e a bizalmukat a hatalmon lévők. – Ukrajnának be kell bizonyítania, hogy egyszerre képes háborút viselni és demokratikus állam maradni – tette hozzá a volt védelmi miniszter, aki szerint az új választásokon biztosítani kell a szavazati jogot a katonák, a fronton harcolók és a külföldön élő ukránok számára egyaránt.

Fedorov a kormányzati elszámoltathatóságáról is beszélt. Szerinte a hatalommal, közpénzekkel vagy kormányzati pozíciókkal megbízott tisztviselőktől meg kell követelni az eredmények felmutatását és döntéseik nyilvánosság előtti magyarázatát. Bírálta a háborús időkben tapasztalható korrupciót és bürokráciát, a hatékonyság hiányát, amely jelentősen befolyásolja Ukrajna harci képességét. Nyíltabb kommunikációra szólított fel, s leszögezte, hogy az emberek nem azt követelik, hogy az állam soha ne hibázzon, azonban joguk van az igazsághoz.

A The Kyiv Independent beszámolt arról is, hogy Fedorov felszólítása előtt nem sokkal Volodimir Zelenszkij hivatalosan is jelölte, hogy Jevhen Hmara legyen védelmi miniszter, aki eddig megbízottként látta el a feladatait. Hmaráról várhatóan szerdán dönt az ukrán parlament. Emlékeztettek, Zelenszkij hiába ajánlotta fel az ukránok körében népszerű Fedorovnak a miniszterelnök-helyettesi posztot, ő azt elutasította.