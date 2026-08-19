Orosz dróncsapás ért egy buszt Herszonban, négy ember meghalt

Oroszország;Ukrajna;Herszon;

2026-08-19 11:10:00 CEST

Öten megsebesültek, előzetes nyomozás indult emberéleteket követelő háborús bűncselekmény ügyében.

Az első adatok szerint négyen meghaltak, további öt ember pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszonban, ahol szerdán délelőtt orosz drón talált el egy autóbuszt – tudatták ukrán hírforrások.

Olekszandr Prokugyin, Herszon megye katonai kormányzója a Telegramon azt írta, hogy az áldozatok személyazonosságának megállapítása még tart, és a támadásban a buszsofőr is megsebesült. A Herszoni Körzeti Ügyészség előzetes nyomozást indított emberéleteket követelő háborús bűncselekmény ügyében.