Orosz dróncsapás ért egy buszt Herszonban, négy ember meghalt

Az első adatok szerint négyen meghaltak, további öt ember pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszonban, ahol szerdán délelőtt orosz drón talált el egy autóbuszt – tudatták ukrán hírforrások.
Olekszandr Prokugyin, Herszon megye katonai kormányzója a Telegramon azt írta, hogy az áldozatok személyazonosságának megállapítása még tart, és a támadásban a buszsofőr is megsebesült. A Herszoni Körzeti Ügyészség előzetes nyomozást indított emberéleteket követelő háborús bűncselekmény ügyében.Ukrajnában a háború ellenére is új választásokat sürget a Volodimir Zelenszkij által leváltott védelmi miniszterTöbb száz drónt indított Ukrajna Moszkva térsége feléLégicsapás érte Kijevet, Oroszországban újabb Wildberries-raktár gyulladt ki