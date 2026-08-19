Az M3-ason történt buszbaleset újabb 12 sérültje térhet haza Lengyelországba

Lengyelország;buszbaleset;Országos Mentőszolgálat;M3-as autópálya;

2026-08-19 11:11:00 CEST

A mentők Egerből, Miskolcról, Nyíregyházáról és Debrecenből szállítják a betegeket a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre.

Ma reggel folytatódik a vasárnapi M3-as buszbaleset lengyel sérültjeinek hazaszállítása. Az orvosi döntések alapján újabb 12 beteg állapota teszi lehetővé, hogy Lengyelországban folytassák gyógykezelésüket – közölte szerda délelőtt az Országos Mentőszolgálat.

A bejegyzés szerint a mentők Egerből, Miskolcról, Nyíregyházáról és Debrecenből szállítják a betegeket a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre. A feladatban öt megyéből összesen 12 mentőautó vesz részt, a lengyel fél pedig két repülőgéppel érkezik a sérültekért.

„A szállítás összehangolása folyamatos egyeztetést igényel a kórházakkal, a repülőtérrel és a lengyel szakemberekkel. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató a helyszínen követi és segíti a folyamatot, személyesen egyeztetve a végrehajtásban részt vevő bajtársakkal és partnerekkel. Mielőbbi felépülést kívánunk valamennyi sérültnek, bajtársainknak pedig köszönjük az összehangolt munkát” – zárja bejegyzését a mentőszolgálat.

A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sofőr ellen – aki valószínűleg elaludt – halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.