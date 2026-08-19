Másodfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől

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2026-08-19 11:43:00 CEST

Az országos tisztifőorvos intézkedése augusztus 23-án vasárnap éjfélig tart. Mindenkit figyelmeztetnek, hogy a szervezetet megterhelő felmelegedés idején fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére augusztus 20. (csütörtök) 00:00 órától augusztus 23. (vasárnap) 24:00 óráig – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. Az NNGYK honlapján felhívták a figyelmet arra, hogy felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

A következő napokban ismét tartósan harminc fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért kiemelten fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Különösen figyeljünk erre, ha hosszabb időt töltünk a szabadban, illetve szabadtéri rendezvényeken veszünk részt. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nincs szomjúságérzésünk. A hőségben lehetőleg kerüljük a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein- és cukortartalmú italok túlzott fogyasztását, továbbá a nehéz, zsíros ételeket. A legmelegebb órákban, jellemzően 11 és 16 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységet – hangsúlyozták.

Kiemelték, hogy az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés. Hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén gondoskodjanak elegendő folyadékról, használjanak megfelelő fényvédő készítményt, és lehetőség szerint viseljenek világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és UV-védelemmel ellátott napszemüveget. A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos, hűvösebb helyet keresni. Különösen oda kell figyelni a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre, mivel szervezetük érzékenyebben reagálhat a fokozott hőterhelésre.

Az erős napsugárzás napszúrást, súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát okozhat. Rosszullét esetén az érintettet kísérjük hűvös, árnyékos helyre, kezdjük hűteni a testét, és gondoskodjunk a folyadékpótlásról. Súlyos tünetek, illetve hőguta gyanúja esetén azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot, ahogyan akkor is, ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, ugyanis a jármű utastere rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet. Otthonunkban gondoskodjunk a megfelelő árnyékolásról és a helyiségek hűvösen tartásáról. A lakást a hűvösebb reggeli és esti órákban szellőztessük, a napközbeni órákban pedig lehetőség szerint tartsuk zárva és árnyékolva az ablakokat. A katasztrófavédelem honlapján elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája – olvasható a közleményben.

Az NNGYK és az OKF közleménye továbbá azt is tartalmazza, hogy a hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Idén eddig már csaknem 11 ezer szabadtéri tűz volt, csak augusztus első két hetében 1600. Kérjük, hogy mindenki kerülje a szabadtéri tűzgyújtást, ne dobjon el égő cigarettacsikket, és ne hagyjon a napon parkoló gépjárműben tűzveszélyes tárgyakat, például öngyújtót vagy aeroszolos palackot. – Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképpen legyen szén-monoxid-érzékelő, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt szén-monoxid keletkezhet. Az idei évben több mint 700 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat. Az aktuális hőségriasztásokról és egyéb veszélyjelzésekről a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül is valós időben tájékozódhatnak. Az alkalmazás használatával a lakosság közvetlenül értesülhet a hőségriasztásokról, azok fokozatáról és időtartamáról.