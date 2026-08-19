Horvátországban elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában

Ukrajna;Horvátország;Északi Áramlat;elfogás;

2026-08-19 18:48:00 CEST

A német ügyészség kéri a férfi kiadatását kéri.

Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával összefüggésben. A német hatóságok azzal gyanúsítják, hogy egyike volt azoknak a búvároknak, akik robbanóanyagot helyeztek el a vezetékeken - írja a BBC.

A német ügyészség úgy tartja, hogy a férfi részt vett a szabotázshoz szükséges merülésekben, és kezdeményezték a kiadatását Horvátországból. A gyanúsítottat csak Vladimir Z. néven azonosították, a BBC információi alapján ugyanakkor Volodimir Zsuravljovról van szó.

Zsuravljovot már 2025-ben is elfogták Lengyelországban ugyanezzel az üggyel kapcsolatban. Akkor egy lengyel bíró elutasította a német kiadatási kérelmet, arra hivatkozva, hogy amennyiben Ukrajna felelős a támadásért, az szerinte „igazságos” cselekménynek minősülhetett. A férfit ezután szabadon engedték.

Az ügy másik gyanúsítottja Szerhij Kuznyecov volt ukrán katonatiszt. Őt 2025 augusztusában Olaszországban vették őrizetbe, majd kiadták Németországnak, ahol bíróság elé kell állnia. Kuznyecov tagadja, hogy felelős lenne a robbanásokért. A német ügyészség azt állítja, hogy ő vezette azt a csoportot, amely egy Rostockban bérelt jachtról indult, és a dán Bornholm szigetének közelében helyezte el a robbanóanyagokat.

A 2022 szeptemberében történt robbanások az Északi Áramlat négy vezetékéből hármat megrongáltak. Az Északi Áramlat 1 akkor működött, az Északi Áramlat 2 viszont még nem állt üzembe. A támadás után kezdetben Moszkvára irányult a gyanú, később azonban ukrán érintettségre utaló jelek kerültek elő. Kijev többször tagadta, hogy szerepe lett volna a történtekben.

A horvátországi kiadatás után a német ügyészek tervei alapján a férfit vizsgálóbíró elé állítják, és robbanás előidézésével, valamint szabotázzsal kapcsolatos vádakkal kell szembenéznie.