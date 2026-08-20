Több mint tízezren jelentkeztek a kórházban ragadt babák simogatására, az OKFŐ inkább egyeztetne előtte

csecsemők;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-08-20 07:28:00 CEST

Az érdeklődők száma jelentősen megnőtt, a helyzet kezelése az egészségügyi kórházakban pedig már számottevő többletterhet jelent.

Előzetes egyeztetést kér az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) azoktól a civil szervezetektől, amelyek kórházban maradó csecsemők és gyermekek ellátását segítő akciókat szerveznek.

Az OKFŐ azután fordult egy Facebook-bejegyzésben az érintett civil szervezetekhez, hogy egyikük, az Érintők által meghirdetett „Babasimogató” programra néhány óra alatt több mint tízezren jelentkeztek. Az Érintők Facebook-csoportnak 50 ezer tagja van.Az Okfő erről azt írja, minden segítséget nagyra értékel, de a hatékony felhasználásához elengedhetetlen a kórházak, a civilek és szükség esetén az ágazati irányítás előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése.

Az Érintők augusztus 19-én indult kezdeményezéséről sem az OKFŐ, sem a fenntartása alá tartozó érintett egészségügyi intézmények nem kaptak előzetes tájékoztatást, az akcióról a sajtóból szereztek tudomást. Az alapítvány felhívásában ugyanakkor számos fővárosi és vidéki kórház neve is megjelent.

A felsorolt intézmények között olyanok is vannak, ahol a kórházban hagyott csecsemők ellátásának infrastrukturális, eszköz- és humánerőforrás-feltételei biztosítottak. Az Érintők közösségi médiában és a sajtóban megjelent toborzásának hatására – vélhetően félreértésből adódóan – ezeknél a kórházaknál is jelentősen megnőtt az érdeklődők száma. Ennek kezelése egyes intézményekben számottevő többletterhet jelent. Az OKFŐ ezért arra kéri azokat, akik csatlakoznának az Érintők akciójához, hogy az alapítvány által megadott kapcsolattartási csatornákat használják, a felhívásukban foglaltaknak megfelelően.

Az OKFŐ azt is kéri az Érintőktől és más civil szervezetektől, hogy minden olyan kezdeményezés előtt egyeztessenek az OKFŐ-vel, illetve az érintett egészségügyi intézménnyel, amelyben egy intézmény neve, működése vagy az általa ellátott gyermekek érintettsége megjelenik.

Az előzetes egyeztetés és az együttműködés nem a segítség akadálya, hanem a valóban hatékony segítség feltétele, és annak biztosítéka, hogy a jó szándék valóban ott és úgy hasznosuljon, ahol arra a legnagyobb szükség van. Az OKFŐ egyúttal nyitott a segítő szándékú szervezetekkel való koordinált együttműködésre, és megköszöni minden magánszemély, civil szervezet, így az Érintők jobbító kezdeményezését és segítségét.