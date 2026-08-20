Balásy Gyula kezébe került az a békéscsabai hűtőház, amelynek fejlesztésére Orbán Viktor 12 milliárd forintot ígért

Békéscsaba;hűtőház;Balásy Gyula;

2026-08-20 13:31:00 CEST

A vállalkozó 2021-ben először csak 10 százalékos részesedést vásárolt az Alföldi Gazdák Hűtőháza Kft.-ben, később azonban egyedüli tulajdonossá vált. A társaság mögött egy régóta tervezett békéscsabai élelmiszeripari fejlesztés állt.

Egy olyan békéscsabai hűtőház-komplexum került Balásy Gyula érdekeltségébe, amelynek fejlesztésére korábban 12 milliárd forintos állami támogatást ígért Orbán Viktor - derül ki a hvg cikkéből.

A lap szerint a kommunikációs vállalkozó nyomott áron jutott hozzá a telephez, miközben az ingatlan egy korábban állami és önkormányzati részvétellel tervezett élelmiszeripari beruházáshoz kapcsolódott.

Balásy Gyula 2021 januárjában jelent meg az Alföldi Gazdák Hűtőháza Kft. tulajdonosai között. Az Agro-Trend Évezred Kft.-től a társaság 10 százalékát vásárolta meg: a 300 ezer forint névértékű üzletrészért 2,23 millió forintot fizetett. Később fokozatosan megszerezte a további tulajdonrészeket is, és végül egyedüli tulajdonossá vált. A befektetés jelentősége kezdetben nem volt egyértelmű. Az agrárcég tízmilliós nagyságrendű bevételei és veszteségei eltörpültek Balásy Gyula százmilliárdos nagyságrendű kommunikációs és rendezvényszervezési üzletei mellett. A HVG szerint később vált világossá, hogy a vállalkozás nem egyszerűen egy kisebb agrárcég: egy évek óta napirenden lévő békéscsabai élelmiszeripari fejlesztéshez kötődött. A terület ipari múltja évtizedekre nyúlik vissza. A Békéscsabai Hűtőipari Vállalatot 1962-ben hozták létre, és az üzem 1975 és 1990 között a magyarországi gyorsfagyasztott termékek 35 százalékát állította elő. A hűtőház, a paradicsomsűrítő és a térség cukorgyárainak bezárása után a környék mezőgazdasága jelentősen átalakult, a kis- és közepes gazdaságok közül sokan a kevesebb munkaerőt és feldolgozókapacitást igénylő gabonatermelés felé fordultak.

A békéscsabai hűtőház fejlesztése már évekkel Balásy Gyula tulajdonszerzése előtt kormányzati terv volt. Orbán Viktor a Modern Városok Program keretében 12 milliárd forintos beruházásról beszélt; a megvalósításhoz ugyanakkor az önkormányzattól olyan tulajdonos vagy leendő vezető megnevezését kérte, akivel a kormány konkrét beruházási megállapodást köthet.

Balásy Gyula a lap érdeklődésére azt írta, egy nehéz helyzetbe került, ugyanakkor jelentős értékű ipari ingatlant vásároltak meg. Jelenleg az állagmegóvásra és a műszaki állapot javítására összpontosítanak: folyamatos munkákat végeznek, valamint korszerűsítik az elektromos- és a vízhálózatot.

A telep későbbi hasznosítására több lehetőséget vizsgálnak, konkrét fejlesztési tervekről, beruházási összegről és ütemezésről azonban Balásy Gyula szerint még korai lenne beszélni. Ha gazdaságilag és műszakilag megvalósítható lenne, akkor örülnék annak, ha a terület ismét az eredeti rendeltetéséhez közeli funkciót tölthetne be, ugyanakkor ez jelentős beruházást igényel - fogalmazott. Kitért arra is, hogy sem a vásárláshoz, sem a jelenlegi projekthez nem kapcsolódik állami, önkormányzati vagy uniós támogatás.