Azonnali hatállyal szerződést bont Balásy Gyula cégével a közmédia

sajtó;közmédia;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-08-19 21:59:00 CEST

A külső partnerek helyett a feladatokat inkább belső erőforrásból kívánják ellátni.

A megújuló közmédia megbízott vezetése azonnali hatállyal felmondta a korábbi menedzsment által a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött szerződéseket. A döntés azonnali, jelentős összegű, közel félmilliárd forintos megtakarítást eredményez - közölte a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája szerdán a Magyar Távirati Irodával (MTI).

E szerint a közmédiánál zajló átvilágításnak célja az is, hogy feltárja azokat a működési anomáliákat, amik egyértelműen az Orbán-kormány propagandáját szolgálták.

A közleményben idézik Horváth Andrást, a közmédia megbízott vezérigazgatóját, aki közölte: felmondás hiányában a Balásy Gyula cégeivel kötött előnytelen, túlárazott szerződések valós feladat hiányában is megrendelési kötelezettséget és további, jelentős összegű közpénz költését vonták volna maguk után feleslegesen.

„Az előző kormány alatt a közszolgálati média legfontosabb feladatát nem látta el. Azt, hogy a közjó szolgálatában álljon és hiteles, pártatlan, valamint sokszínű tájékoztatást nyújtson minden társadalmi csoport számára, miközben felelősen gazdálkodik az állampolgárok adóforintjaival” - fogalmazott Horváth András, mondván, a megújuló közmédia nem működhet együtt olyan cégekkel, amelyek valódi szolgáltatás és partneri együttműködés helyett az előző kormány manipulatív kommunikációját szolgálták.

A megbízott vezetés folyamatosan szem előtt tartja, hogy a felelős közpénz-felhasználás érdekében minél több, korábban külső partnerre bízott feladatot tudjon a jövőben saját, belső erőforrásaiból ellátni. „Ezzel a mostani döntéssel közel félmilliárd forintos megtakarítás realizálható.”