Finnország közölte, megint megsértette a légterét egy orosz repülőgép

A finn kormány gyanúja szerint egy orosz repülőgép megsértette az ország légterét csütörtök délután a Finn-öböl nyugati részében – közölte a finn védelmi minisztérium.
Egy közlemény szerint Antti Hakkanen miniszter úgy fogalmazott:
„A légtérsértéssel kapcsolatos minden gyanút komolyan veszünk. Az ügyben vizsgálat van folyamatban.”
Az incidens ügyében a finn határőrség folytat vizsgálatot – közölte a tárca. Arról nem tettek közzé részleteket, milyen típusú repülőgép sérthette meg a légteret.Minden jel szerint drónok sértették meg Finnország légterét, a finnek riasztottak egy vadászgépet
Májusban szintén egy orosz katonai repülőgépet gyanúsítottak a finn légtér megsértésével a Finn-öböl felett. A gép egy villámcsapás miatt változtatott irányt a Porkkala-félsziget közelében, Finnország és Észtország között. Júniusban egy másik orosz katonai gép sértette meg a gyanú szerint a finn légteret Porvoo partjai közelében, Helsinkitől keletre. Mindkét esetben a külügyminisztériumba kérették az orosz ügyvivőt.
Finnország az Ukrajna elleni orosz invázió után, 2023 áprilisában – több évtizedes katonai semlegességét feladva – lépett be a NATO-ba.Dmitrij Medvegyev nekiugrott FinnországnakOrosz katonai repülőgépek hatoltak be Finnország légterébe