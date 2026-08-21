Finnország közölte, megint megsértette a légterét egy orosz repülőgép

Oroszország;Finnország;légtérsértés;

2026-08-21 06:56:00 CEST

Az ügyben vizsgálat indult.

A finn kormány gyanúja szerint egy orosz repülőgép megsértette az ország légterét csütörtök délután a Finn-öböl nyugati részében – közölte a finn védelmi minisztérium.

Egy közlemény szerint Antti Hakkanen miniszter úgy fogalmazott:

„A légtérsértéssel kapcsolatos minden gyanút komolyan veszünk. Az ügyben vizsgálat van folyamatban.”

Az incidens ügyében a finn határőrség folytat vizsgálatot – közölte a tárca. Arról nem tettek közzé részleteket, milyen típusú repülőgép sérthette meg a légteret.

Májusban szintén egy orosz katonai repülőgépet gyanúsítottak a finn légtér megsértésével a Finn-öböl felett. A gép egy villámcsapás miatt változtatott irányt a Porkkala-félsziget közelében, Finnország és Észtország között. Júniusban egy másik orosz katonai gép sértette meg a gyanú szerint a finn légteret Porvoo partjai közelében, Helsinkitől keletre. Mindkét esetben a külügyminisztériumba kérették az orosz ügyvivőt.

Finnország az Ukrajna elleni orosz invázió után, 2023 áprilisában – több évtizedes katonai semlegességét feladva – lépett be a NATO-ba.