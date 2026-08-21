Négy rendőr megsérült egy Veszprém megyei autós üldözésben

rendőrség;Balatonfüred;Veszprém megye;autós üldözés;Tihany;

2026-08-21 06:58:00 CEST

Az intézkedés elől menekülő jármű vezetőjét is kórházba szállították.

Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze csütörtökön Veszprém megyében, egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során.

A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton, az 58-as kilométerszelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé, ahol nekiütközött egy szolgálati gépjárműnek.

A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani,

a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire.

Az autó azonban ennek ellenére, megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott.

Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni, ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.

Az intézkedés során négy rendőr könnyen sérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították.

A közlemény kiemeli, hogy a gépjármű sofőrje a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van.