Visszahívják a Lidl csokoládéízű pudingját, mert baktériumot találtak benne

baktérium;Lidl;termékvisszahívás;puding;

2026-08-21 10:03:00 CEST

Kérik, hogy aki a megjelölt fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne fogyassza el azt.

Kezdeményezte a Milbona High Protein csokoládéízű puding, 200 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását a LIDL Magyarország Bt., mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki – közölte pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájákoztatás kiemeli, hogy a LIDL Magyarország Bt. az NKFH-val együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Milbona High Protein csokoládéízű puding

Kiszerelés: 200g

Fogyaszthatósági idő: 14.09.2026

Gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A közleményben kérik, hogy aki a fenti fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el azt.