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Visszahívják a Lidl csokoládéízű pudingját, mert baktériumot találtak benne

Kérik, hogy aki a megjelölt fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne fogyassza el azt.

Kezdeményezte a Milbona High Protein csokoládéízű puding, 200 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását a LIDL Magyarország Bt., mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki – közölte pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájákoztatás kiemeli, hogy a LIDL Magyarország Bt. az NKFH-val együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.

Az érintett termék adatai:

  • Termék megnevezése: Milbona High Protein csokoládéízű puding

  • Kiszerelés: 200g

  • Fogyaszthatósági idő: 14.09.2026

  • Gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A kép illusztráció

A közleményben kérik, hogy aki a fenti fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el azt.

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