Aleksandar Vučić közölte, várhatóan októberben tartanak előrehozott választásokat Szerbiában

Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökön bejelentette, hogy várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában.
Az államfő azt mondta,
a választások minden valószínűség szerint október 18-án vagy október 25-én lesznek, és ez néhány nap múlva kiderül.
Az országban szinte folyamatosan kormányellenes tüntetéseket tartanak 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva.Nyolc tagállam fékezte Szerbiát, az Európai Parlament kemény üzenetet küldött a Vučić-rezsimnek
A kezdeti követelések – a tragédia okainak átlátható feltárása – után a tüntetők immár előrehozott választásokat követelnek, a legutóbbi – májusban Belgrádban tartott – nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.
A szerb államfő rendszeresen ígéretet tesz a választások kiírására, de eddig nem jelölt meg egyetlen időpontot sem.
Az 56 éves Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) egyik alapítója több mint egy évtizede van hatalmon kormányfőként, majd államfőként. 2017-ben választották meg, majd 2022-ben újabb ötéves mandátumra újraválasztották. Nemrégiben kijelentette, hogy azonnal lemond, ha kiírják a parlamenti választásokat, hogy kampányba kezdjen, ezúttal a miniszterelnöki tisztség betöltéséért.
Az eredeti menetrend szerint a soron következő választásokat csak 2027 decemberében kellene megtartani az országban.Túlélte a bizalmatlansági indítványt a szerb kormány, Vučić taktikázikSzerbiában is lesújtottak a független médiára, önkényes vezetőváltás után némíthatják el a legfontosabb ellenzéki orgánumokat