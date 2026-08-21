Vitézy Dávid közölte, Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpárút-hálózat jöhet létre

Budapest;Esztergom;Győr;Vitézy Dávid;Komárom;kerékpárút;

2026-08-21 13:36:00 CEST

A miniszter kiemelte, Magyarországon sok más mellett a kerékpárutak fejlesztésére is nagyobb figyelmet kell fordítani az előttünk álló időszakban.

Összefüggő kerékpáros hálózatot alakítunk ki Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig – jelentette be Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejegyzésében kiemelte, Magyarországon sok más mellett a kerékpárutak fejlesztésére is nagyobb figyelmet kell fordítani az előttünk álló időszakban, hiszen ma az a helyzet, hogy a hiányos, sokszor nem összefüggő, leromlott állapotú hálózat már a meglévő igényeket is alig tudja kiszolgálni. Miközben a cél az lenne, hogy minél többen kerékpározzanak, hiszen ez nem csak leginkább fenntartható és egészséges közlekedési mód, sok helyen a gazdaságfejlesztésnek és a turizmusnak is fontos eleme.

„Ezért most egy Komáromtól a Dunakanyarig tartó, közvetlen kerékpárutat alakítunk ki az EuroVelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre, a mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget. Az elképzelések szerint egy akár Győrtől Budapestig tartó, összefüggő útvonal jöhet létre”

– írta a tárcavezető.

Hozzátette, a program részeként Komárom és Esztergom között egybefüggő kerékpárutat alakítanak ki.

„Ennek keretében, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával fontos feladatunk, hogy egy új nyomvonallal kiváltsuk az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. A most induló tervezési feladatokat követően 2028-tól építendő projektben a célunk az is, hogy a kerékpárutat rávezessük az esztergomi Mária Valéria hídra” – fejtette ki a miniszter.

Kitért arra is, hogy a kerékpárhálózat bővítését célzó beruházás részeként a teljes térség kerékpáros infrastruktúrája megújul. Az EuroVelo-kerékpárútvonalak a teljes kontinenst behálózzák, és céljuk, hogy megteremtsék a magas színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett több helyen olyan gerincútként működnek, amelyet nemcsak turisták és kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába vagy iskolába kerékpározók is használnak.

„Összefüggő, minőségi és biztonságos bicikliutak és fejlődő vidéki turizmus: erre is azért tudunk most forrásokat biztosítani, mert az előző kormány sokéves szuverenitásvédelemnek hazudott semmittevés után mi alig száz nap alatt hazahoztuk az uniós pénzeket, és elindítottuk azokat a projekteket, amikre fel is tudjuk használni őket” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.