A MÁK 220 millióért költözne a Bosnyák térre

Zugló;költözés;Magyar Államkincstár;

2026-08-25 12:49:00 CEST

Csaknem 220 millió forintért rendelt költöztetést a Magyar Államkincstár a Zuglói Városközpont irodaházaiba, amelyek megvételétől elvileg elállt a Tisza-kormány.

A hétfőn megjelent közbeszerzési eredménytájékoztató szerint 220 millió forintos keretösszeggel rendelt meg költöztetési, szállítási és rakodási munkákat a Magyar Államkincstár (MÁK). A gyorsított közbeszerzési eljárást még márciusban indították, három ajánlat érkezett, végül a Hoduna Kft. lett a befutó. Az államkincstár 70 százalékos lehívási kötelezettséget vállalt, amelynek keretében budapesti és megyei ingatlanokon belüli, illetve közötti szállítási, költöztetési, rakodási, bútorszerelési, könnyű és nehéz anyagmozgatási munkák elvégzését várják.

Az elvégzendő feladatok között szerepel a MÁK „budapesti telephelyeiről – elsősorban a Hold utcából – tervezetten 2026. második félévében, a költözés kezdő időpontjától maximum 70 naptári nap alatt 3.000 (+/- 5%) fő személyes tárgyainak, eszközeinek, készleteinek és iratanyagainak, valamint irattárának költöztetése Zugló Városközpontban épülő irodaház komplexumba (több épület)”. A költöztetőnek 169 speciális gép és páncélszekrény mozgatását is meg kell oldania.

A tájékoztató szerint a kincstár „folyamatosan figyelemmel kíséri a kormányzati negyed kialakításának, az új irodakomplexum kivitelezési munkálatainak előrehaladását”.

A költözés kezdetének eredetileg becsült időpontja május 15. volt, de a MÁK fenntartotta a jogot, hogy a szerződés megkötésétől 24 hónapig, illetve a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbíthatja a megrendelést.

Mindez azért különös, mert Magyar Péter augusztus elején bejelentette, hogy a Tisza-kormány eláll az Orbán-kormány Bosnyák téri irodabizniszétől. A kormány álláspontja szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit, köztük azt sem, hogy törlik a zuglói önkormányzat elővásárlási jogát az ingatlanok tulajdoni lapjáról. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől.

A kormány szerint a szerződéstől való elállás következményeiről világosan rendelkezik a szerződés. Amennyiben az a beruházó nemteljesítése miatt következik be, akkor az állami megrendelő visszakapja a már kifizetett vételárrészleteket, valamint a foglaló kétszeresét. Ezenfelül jogosult a nettó vételármaximum 10 százalékának megfelelő meghiúsulási kötbérre és további kártérítési igényeket is érvényesíthet. Minderre a Bayer Construct készfizető kezességet vállalt.

A Népszava információi szerint a vételár javát már kifizette az előző kormány a Bayer Constructnak, illetve a Bosnyák téri beruházás hivatalos projektcégének, a ZVK Development Kft-nek. A hátralék legfeljebb 10 milliárd forint lehet.

A módosított tervek alapján csaknem 150 ezer négyzetméter irodaterületért és egyéb szolgáltatásokért összesen 314 milliárdot fizetett ki az Orbán-kormány. A módosított adásvételi szerződésben nettó 254 milliárd forintos vételár szerepelt.

Az Orbán-kormánnyal és Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatokat ápoló Balázs Attila cége, a Bayer Construct égisze alatt működő projekt cég, a ZVK Development Kft. nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont Irodakomplexum beruházásától, ahogy a vételár visszakövetelését sem. Közlésük szerint a létesítmény rendelkezik végleges használatbavételi és környezetvédelmi működési engedéllyel. Az épületek berendezve, birtokba vehető állapotban vannak. Az átadásnak műszaki akadálya nincs. Az irodaházakat és azok egyes részeit a vevő írásbeli instrukciói alapján, az oda beköltöző állami szervezetek igényeire szabottan tervezték, kivitelezték és rendezték be.

Az adásvételi előszerződést továbbra is hatályosnak tekintik és igényeik érvényesítése érdekében jogi lépéseket tesznek.

Ahogy arról a Népszava már augusztus elején beszámolt: Zugló önkormányzata hosszas előkészület után szeptemberi ülésén dönt az elővásárlási és egyetértési jog okán indítandó perről. A keresetlevél tartalmáról már a hónap elején döntöttek. A kerület jogi álláspontja szerint az MNV által kötött eredetileg 244 milliárd forintos adásvételi szerződés érvénytelen, lévén az önkormányzat nem tudott élni sem az egyetértési, sem az elővásárlási jogával, a készülő adásvételről ugyanis elfelejtették őket értesíteni. Az is tisztázandó, hogy mikor is került ki a szerződésből az a passzus, amely szerint az állam a foglalón túl elvileg csak akkor fizethetett volna további vételárrészleteket a Bayer-csoportnak, ha megkötik a településrendezési szerződést a kerületi önkormányzattal. Ezenfelül büntetőfeljelentést is tesznek az ügyben. Utóbbi eredményének függvényében később kártérítési per is indítanának. Az önkormányzati perek függetlenek az állami jogügylettől.