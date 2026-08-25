Sikeres műtétet hajtottak végre a Gripenből katapultáló pilótán, teljesen felépülhet

Ha minden jól megy, teljesen felépülhet sérüléséből az a pilóta, aki tegnap katapultált a meghibásodott Gripen vadászgépből - jelentette riportjában az RTL Híradó.
Mint korábban lapunk is beszámolt róla, hétfő reggel lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, azonban eközben gerincsérülést szenvedett, így meg kellett műteni. Úgy tudni, a Szolnokon kényszerleszállást végrehajtott, majd a kifutópályán kisodródott, végül kigyulladt Jas–39 D típusú Gripen vadászgép fedélzeti elektronikája hibásodott meg, ez okozta a történteket.
Az 51 éves őrnagy azóta is a Honvédkórházban van, ahol Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter meglátogatta őt, a tárcavezető erről a Bochkor című rádióműsorban beszélt. A miniszter elmondása szerint a találkozó jó hangulatban telt, a pilóta megmutatta, hogy tudja mozgatni a kezeit-lábait, szeretne újra repülőgépre ülni.
A katapultálás azonban kockázatos dolog, Kilián Nándor, a Magyar Légierő korábbi parancsnoka szerint ez mindig az utolsó mentsvár, és hatalmas nyomás nehezedik ilyenkor a gerincre. Ruszin-Szendi Romulusz szerint mindenesetre a műtét jól sikerült, így teljes felépülés várható.
Még 2015-ben egy másik Gripen pilótájának, Kádár Sándornak kellett katapultálást végrehajtania. Ő csigolyasérülést szenvedett, emiatt már nem lehet katona, de kereskedelmi járatokon továbbra is dolgozhat.Hetekre lesz szükség, hogy kiderüljön, miért zuhant le a Gripen SzolnokonGerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett lezuhant Gripen pilótájaSzolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe, a pilóta állapota stabil, a kiképzési repüléseket felfüggesztik„Nagy csattanás, két másodperc múlva utánégetővel kifordult balra a másik gép” – Videók jelentek meg a szolnoki Gripen-balesetről, egy szemtanú is megszólalt