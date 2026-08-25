Gripen: a katapult sem működött megfelelően (Videó)

A hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben a honvédség Gripen vadászgépei mégis a földön maradtak a szerdai újabb baleset nyomán – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert a már említett futómű-meghibásodás mellett a katapultülés sem működött tökéletesen.