Szeretne újra repülni.
Vélhetőleg a fedélzeti elektronika „szállt el” a hétfő délelőtt Szolnokon kényszerleszállást végrehajtott, majd kigyulladt vadászgépen. Pedig a svéd típus alapvetően biztonságosnak számít.
A másik gép pilótája még az összeütközés előtt katapultált.
A pilóta katapultált, a baleset okát még vizsgálják.
A lezuhant repülő két pilótája katapultált, így túlélte balesetet.
Hétfő délután kiengedték a kórházból Kádár Sándor őrnagyot, aki múlt szerda délelőtt a Magyar Honvédség meghibásodott Gripenjével kényszerleszállást hajtott végre, majd katapultált a kecskeméti repülőtéren - közölte a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja.
A hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben a honvédség Gripen vadászgépei mégis a földön maradtak a szerdai újabb baleset nyomán – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert a már említett futómű-meghibásodás mellett a katapultülés sem működött tökéletesen.
Nagyjából 20 G-s erősségű, vagyis a testsúly húszszorosának megfelelő ütés éri a pilótát katapultáláskor - ezt a legutóbbi Gripen-baleset kapcsán mondta Murguly Gusztáv nyugalmazott vadászpilóta.