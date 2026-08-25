Szeretne újra repülni.
Megérkezett pénteken Svédországból Kecskemétre az a Gripen repülőgép, amely a tavaly májusban Csehországban összetört vadászrepülőgép pótlására szolgál - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM).
A vizsgálati eredmények szerint nincs összefüggés a Magyar Honvédség három repülőgépének nyáron történt balesete között, rendszerszintű üzemeltetési problémát nem tártak fel - hangsúlyozta Simicskó István honvédelmi miniszter az Országgyűlési honvédelmi bizottságának szerdai ülésén.
Ősszel várhatók eredmények a Magyar Honvédség két Gripen és egy JAK-52-es típusú repülőgépének közelmúltbeli balesete miatt indított vizsgálatokban - mondta Benkő Tibor vezérkari főnök szerdán az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén.
Vizsgálóbizottságot hozott létre a honvédelmi tárca a Gripen-balesetek ügyében, a testületnek július 31-ig kell jelentést tennie a balesetek lehetséges kiváltó okairól - jelentette be a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.
Várhatóan hétfőn hazamehet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központból Kádár Sándor őrnagy, aki szerda délelőtt a Magyar Honvédség meghibásodott Gripenjével kényszerleszállást hajtott végre, majd katapultált a kecskeméti repülőtéren - mondta az intézmény idegsebész főorvosa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. Hende Csaba honvédelmi miniszter a héten Hazáért érdemjellel tüntette ki a pilótát.
A hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben a honvédség Gripen vadászgépei mégis a földön maradtak a szerdai újabb baleset nyomán – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert a már említett futómű-meghibásodás mellett a katapultülés sem működött tökéletesen.
Az idő múlásával egyre több megválaszolatlan kérdés vetődik fel a keddi – személyi sérülést szerencsére nem okozó - csehországi Gripen-baleset kapcsán. A honvédelmi vezetés hallgat a részletekről, de a hírek alapján a cseh hatóságok nyilatkozatai sem megnyugtatóak. Hende Csaba szakminiszter a honvédség napján tartott beszédében egyetlen szót sem vesztegetett a balesetre. Ami biztos: a keletkezett kár tízmilliárdos, és kettő helyett csak egy oktatógépe maradt Magyarországnak.
A cseh légierő cáslavi támaszpontjára szállították csütörtökön délután a magyar hadsereg kedden balesetet szenvedett JAS-39 Gripen vadászgépét - közölte Tomás Maruscák, a repülőtér szóvivője az MTI prágai tudósítójának érdeklődésére.
A magyar és a cseh szakértők csütörtökön folytatják a cáslavi katonai repülőtéren kedden balesetet szenvedett magyar vadászgép átvizsgálását, illetve a helyszínelést - közölte a cseh hadsereg vezérkari főnökségének szóvivője. A gép svéd gyártójának küldöttsége is a helyszínen van.