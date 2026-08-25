Nincs „casco” a bérelt Gripeneken

Az idő múlásával egyre több megválaszolatlan kérdés vetődik fel a keddi – személyi sérülést szerencsére nem okozó - csehországi Gripen-baleset kapcsán. A honvédelmi vezetés hallgat a részletekről, de a hírek alapján a cseh hatóságok nyilatkozatai sem megnyugtatóak. Hende Csaba szakminiszter a honvédség napján tartott beszédében egyetlen szót sem vesztegetett a balesetre. Ami biztos: a keletkezett kár tízmilliárdos, és kettő helyett csak egy oktatógépe maradt Magyarországnak.