Hazavágja a cuki kisállat videókat a mesterséges intelligencia

Elég csak a TikTok rendszeresen közzétett trendadatait nézni vagy szimplán átpörgetni bármelyik hírfolyamot a közösségi médiában, hogy nyilvánvalóvá váljon: a cuki kisállat videók még mindig a legnépszerűbb tartalmak között vannak. Így nem túl meglepő az sem, hogy a figyelemhajhász csatornák és profilok már rég rá is repültek erre a tartalomtípusra. A mesterséges intelligencia fejlődésével viszont lassan megjelentek a háromfülű nyulak, a gyanúsan túlságosan emberi módon viselkedő kutyák vagy az állítólagos valódi felvételek egy-egy újonnan felfedezett mélytengeri halról. De úgy néz ki, a technológia lassan kinövi a gyerekbetegségeit is: eddig könnyen ki lehetett szúrni a hamis felvételeket egy-egy fantom végtagról, a hirtelen eltűnő majd megjelenő alakokról vagy a túlságosan természetellenes mozdulatokról.
Körülbelül 2025 tavaszán jutott el oda a technológia, hogy már egészen élethű videókat voltak képesek készíteni a szabadidőben túlságosan bővelkedő felhasználók. Ezzel együtt pedig futótűzként árasztották el a közösségi médiát a valójában teljesen hamis felvételek: olyannyira, hogy már sokan a valódi videók igazságtartalmát is rendszeresen megkérdőjelezik a kommentszekciókban.
A probléma az elmúlt egy évben már olyan súlyossá vált, hogy az amerikai Kansas állam Sedgwick Megyei Állatkertje 2025 végén figyelmeztetést is közzétett, miszerint ha nem leszünk képesek megkülönböztetni a valóságot a mesterséges intelligencia által generált tartalmaktól, azzal könnyen tévhitek terjedhetnek el az állatok viselkedésével, szükségleteivel kapcsolatban. Ez pedig nem csak rájuk, az emberre is veszélyes lehet.A mesterséges intelligenciával készített dalok egyre kifinomultabbak, milliókat ér a hangszer nélküli zene
Az állatkert példaként említette azt a TikTok-videót, amelyen egy vidra átmászik kifutója kerítésén, és egy kisfiú kezében landol egy ölelés reményében – és egyben kénytelen volt egyértelműsíteni azt is, hogy senkinek ne legyen kétsége afelől, valójában a vidrák közel sem ennyire közvetlenek egy vadidegennel szemben. Az állatkert figyelmeztet arra is, hogy az ehhez hasonló videók idővel bizalmatlanságot szülhetnek a valódi tartalmakkal szemben. Ez a jelenség pedig véleményük szerint közvetetten hozzájárulhat ahhoz is, hogy elvonják a figyelmet a természetvédelem valódi problémáiról. Az állatkert szerint az ezekhez hasonló tartalmak kivédésére
a lehető legtöbb, amelyet a felhasználók tehetnek, az az, hogy kizárólag hiteles oldalakat követnek, és ha véleményük szerint mesterséges intelligencia által generált, megtévesztő tartalommal van dolguk, jelentik azt a közösségi média adminisztrátorainak.
2026 augusztusa óta az Európai Unióban is él az a szabályozás, amely bizonyos mesterséges intelligencia által készült tartalmaknál az átláthatóság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy miről van szó. A megtévesztő, valóságosnak tűnő videókat a bejegyzés tulajdonosa köteles jelezni, viszont az egyértelműen fikciós vagy például szatirikus tartalmakra enyhébb szabályok érvényesek.Új uniós AI-szabályok: mikor kell megjelölni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat?Robotok, jogdíjak, dadaisták – Alapjaiban alakíthatja át a zeneipart, hogy az AI által generált zenék után sok esetben nem kell jogdíjat fizetni