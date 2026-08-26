Hazavágja a cuki kisállat videókat a mesterséges intelligencia

Videó;állatok;mesterséges intelligencia;cukiság;

2026-08-26 08:16:00 CEST

Úgy volt, hogy két dolog biztos ebben az életben: a halál és a cuki kisállat videók a közösségi médiában. A jelek szerint viszont a mesterséges intelligencia megdönti ezt is.

Elég csak a TikTok rendszeresen közzétett trendadatait nézni vagy szimplán átpörgetni bármelyik hírfolyamot a közösségi médiában, hogy nyilvánvalóvá váljon: a cuki kisállat videók még mindig a legnépszerűbb tartalmak között vannak. Így nem túl meglepő az sem, hogy a figyelemhajhász csatornák és profilok már rég rá is repültek erre a tartalomtípusra. A mesterséges intelligencia fejlődésével viszont lassan megjelentek a háromfülű nyulak, a gyanúsan túlságosan emberi módon viselkedő kutyák vagy az állítólagos valódi felvételek egy-egy újonnan felfedezett mélytengeri halról. De úgy néz ki, a technológia lassan kinövi a gyerekbetegségeit is: eddig könnyen ki lehetett szúrni a hamis felvételeket egy-egy fantom végtagról, a hirtelen eltűnő majd megjelenő alakokról vagy a túlságosan természetellenes mozdulatokról.

Körülbelül 2025 tavaszán jutott el oda a technológia, hogy már egészen élethű videókat voltak képesek készíteni a szabadidőben túlságosan bővelkedő felhasználók. Ezzel együtt pedig futótűzként árasztották el a közösségi médiát a valójában teljesen hamis felvételek: olyannyira, hogy már sokan a valódi videók igazságtartalmát is rendszeresen megkérdőjelezik a kommentszekciókban.

A probléma az elmúlt egy évben már olyan súlyossá vált, hogy az amerikai Kansas állam Sedgwick Megyei Állatkertje 2025 végén figyelmeztetést is közzétett, miszerint ha nem leszünk képesek megkülönböztetni a valóságot a mesterséges intelligencia által generált tartalmaktól, azzal könnyen tévhitek terjedhetnek el az állatok viselkedésével, szükségleteivel kapcsolatban. Ez pedig nem csak rájuk, az emberre is veszélyes lehet.

Az állatkert példaként említette azt a TikTok-videót, amelyen egy vidra átmászik kifutója kerítésén, és egy kisfiú kezében landol egy ölelés reményében – és egyben kénytelen volt egyértelműsíteni azt is, hogy senkinek ne legyen kétsége afelől, valójában a vidrák közel sem ennyire közvetlenek egy vadidegennel szemben. Az állatkert figyelmeztet arra is, hogy az ehhez hasonló videók idővel bizalmatlanságot szülhetnek a valódi tartalmakkal szemben. Ez a jelenség pedig véleményük szerint közvetetten hozzájárulhat ahhoz is, hogy elvonják a figyelmet a természetvédelem valódi problémáiról. Az állatkert szerint az ezekhez hasonló tartalmak kivédésére

a lehető legtöbb, amelyet a felhasználók tehetnek, az az, hogy kizárólag hiteles oldalakat követnek, és ha véleményük szerint mesterséges intelligencia által generált, megtévesztő tartalommal van dolguk, jelentik azt a közösségi média adminisztrátorainak.

2026 augusztusa óta az Európai Unióban is él az a szabályozás, amely bizonyos mesterséges intelligencia által készült tartalmaknál az átláthatóság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy miről van szó. A megtévesztő, valóságosnak tűnő videókat a bejegyzés tulajdonosa köteles jelezni, viszont az egyértelműen fikciós vagy például szatirikus tartalmakra enyhébb szabályok érvényesek.