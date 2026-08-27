Ausztrália kizárja a teljesen MI-generálta zenéket a slágerlistákról

Ausztrália;zene;mesterséges intelligencia;slágerlista;

2026-08-27 08:35:00 CEST

Az ausztrál hanglemezipari szövetség új szabályai különbséget tesznek az alkotói segédeszközként használt mesterséges intelligencia és a lényegében gép által előállított zene között. Utóbbi nem kerülhet fel az ország hivatalos slágerlistáira, és ARIA-díjat sem kaphat.

Csak „lényegében emberek által készített” felvételek szerepelhetnek az ausztrál ARIA-listákon az augusztus 31-i rangsortól kezdve. Az Australian Recording Industry Association, vagyis az ARIA augusztus 25-én nyilvánosságra hozott szabályzata nem tiltja meg a mesterséges intelligencia használatát, de kizárja azokat a dalokat, amelyeknél az emberi alkotói közreműködés nem tekinthető meghatározónak.

A döntés értelmében továbbra is listaképes lehet egy felvétel, ha készítői az MI-t hangszereléshez, hangjavításhoz, utómunkához vagy más technikai feladathoz alkalmazták. Az ARIA azonban fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy utólag törölje azoknak a zenéknek a helyezését, amelyek teljes egészében generatív szolgáltatásokkal készültek. Ugyanez vonatkozik azokra a felvételekre is, amelyeknél felmerül a lejátszási adatok vagy a slágerlista manipulálásának gyanúja.

A szövetség visszamenőleg is módosíthatja az eredményeket, visszavonhatja az arany- és platinalemezes minősítéseket, valamint az első helyezésért járó díj visszaadását is kérheti. A listákról kizárt zenék az ARIA Awards kategóriáiban sem indulhatnak.

Az új rendszer a Nemzetközi Hanglemezipari Szövetség, az IFPI fogalommeghatározásaira támaszkodik. Ezek szerint nem önmagában az MI használata dönti el egy mű besorolását, hanem az, hogy az emberi szerzői, előadói és produkciós munka mennyiben határozta meg a végeredményt. Az ARIA vezérigazgatója, Annabelle Herd szerint a szabályozásnak teret kell hagynia az új technológiai eszközöknek, ugyanakkor meg kell akadályoznia, hogy emberek által létrehozott felvételeken betanított rendszerek teljesen automatikus produkciói azonos elbírálás alá essenek az emberi alkotásokkal.

Az ausztrál intézkedés nem általános jogszabályi tilalom: a teljesen MI-generálta dalok továbbra is megjelenhetnek a streamingplatformokon, és rádiók is játszhatják őket. A döntés az ARIA hivatalos listáira és szakmai díjaira vonatkozik. Jelentősége mégis túlmutat Ausztrálián, mert az elsők között próbál intézményi határt húzni az alkotói eszközként használt mesterséges intelligencia és az emberi közreműködést helyettesítő automatizált zenegyártás között.

Az AP emlékeztet: a szigorításra egy olyan időszakban kerül sor, amikor egy ausztrál producer, Josh Fawaz által készített, Madonna Like a Prayer című slágerének AI-generált éneket és dobot használó változata már 16 hete szerepel az ausztrál Top 20-ban. A dal májusban a második helyig jutott az ARIA legjobb húsz ausztrál kislemezét rangsoroló listáján, kedden pedig még mindig a negyedik helyen állt. Az eset komoly vitát váltott ki arról, milyen helye lehet a generatív mesterséges intelligenciának a zenében.