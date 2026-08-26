Robbanás egy mohácsi telephelyen: Két dolgozó belehalt sérüléseibe, harmadik társuk életéért még küzdenek az orvosok

O. A.

rendőrség;robbanás;Mohács;Baranya vármegye;munkahelyi baleset;foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés;

2026-08-26 15:36:00 CEST

A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást.

A rendőrség tájékoztatásában azt írja, egy mohácsi ipari telephely fatárolójában történt robbanásról érkezett bejelentés augusztus 25-én 14 órakor. Az adatok szerint vélhetően az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő, por állagú faanyag robbant be, amely körülbelül 15 méteres lángcsóvát vetett.

A tűz útjában tartózkodó három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett,

ketten közülük a kórházba szállításukat követően életüket vesztették. Harmadik társuk életéért még küzdenek az orvosok.

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A munkahelyi baleset körülményeinek pontos tisztázása érdekében a rendőrök szakértők és a munkavédelmi hatóság bevonása mellett folytatják a büntetőeljárást.