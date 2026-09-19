A versendi polgármester szerint patkányméreggel kevert pszichoaktív anyag okozhatta egy helybéli nő halálát

„Embert még ennyire szenvedni nem láttam, mint őt. Az ügyeletes doktornő szerint a jelek arról vallanak, hogy a drogozás miatt az asszony mája mondta fel a szolgálatot. De a végleges eredmény csak később várható, a boncolás után” – mondta a településvezető.