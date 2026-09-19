Az elfogultságát maga az ügyész jelentette be abban a nyomozásban, amelyet idén júniusban rendeltek el újra, Hadházy Ákos feljelentésére. A pécsi buszok ügyében a volt fideszes képviselőt érintő eljárást áttették Fejér megyéhez.
A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást.
Maga döntött a távozásáról, amelyet senkivel - így Orbán Viktorral - sem egyeztetett.
A balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő életét vesztette. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbusz közlekedik.
A közútkezelő a délutánra várható hófúvások idejére azt kéri a közlekedőktől, hogy csak halaszthatatlan utazás esetén induljanak útnak.
Dél-Baranyában szinte mindenkinek dolgozik rokona, ismerőse nyugat-európai országban, itthon nehezen boldogulnak. Élnek egyik napról a másikra, ezért is érezhetik úgy, az uniós csatlakozás szinte semmit nem hozott számukra, de a kormánypropagandának is van hatása.
Meghalt egy 34 éves, drogos asszony a baranyai faluban. A terjesztőket őrizetbe vették, majd elengedték. Utóbbi miatt sok helybeli háborog, mivel a falu lakóinak negyed-ötöde kristályfogyasztó.
„Embert még ennyire szenvedni nem láttam, mint őt. Az ügyeletes doktornő szerint a jelek arról vallanak, hogy a drogozás miatt az asszony mája mondta fel a szolgálatot. De a végleges eredmény csak később várható, a boncolás után” – mondta a településvezető.
Az 57 éves férfi a finomítóból szállított LNG egy részét megtartotta, majd nyomott áron eladta vevőinek.
Nem láthatná el hivatalát a nagydobszai jegyző a lapunkhoz elküldött dokumentum alapján. A jegyző viszont azt mondja, hogy legfeljebb egy év múlva lehet felmenteni őt, most nem. Majd akkor kérdezzük őt, addig ne!
A reménytelennek tűnő próbálkozásoknak a kiérkező rendőrök vetettek véget.
A helyszínen elfogtak egy 48 éves nőt.
A nemzeti konzultációról kérdezett baranyaiak túlnyomó többsége azt ígéri, nem fog válaszolni a kormány kérdéseire. Machinációnak tartják az egészet. Néha azok is annak tartják, akik kitöltik. És van, aki arra is válaszol, amiből egy szót se ért.
Dőltek a fák, emellett sok ház teteje megrongálódott.
Hatalmas kínokat kellett átélnie szegény állatnak, mielőtt gazdája végzett vele.
Amúgy a prémium éppúgy megosztja az embereket, mint bármi más ebben az országban.
Érthetetlenül kevésnek tartják a pedagógusok fizetését az általunk kérdezett baranyaiak, így megértik, ha sztrájkolnak a magasabb bérért.
A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
A parasztház egyik szobájában bútorok és szemét égett.
A választások kiírása idején a névjegyzékben szereplők száma megduplázódott az átjelentkezések következtében.
A termálvíz melegét eladja az ipari park cégeinek is.
Korábban nem tapasztalt sokkhatások érték az embereket az elmúlt két évben: koronavírus, gyorsuló infláció, háború, energiaínség, a rezsiharc bukása. Arról kérdeztük a baranyaikat, hogyan küzdenek a változások és a szorongások ellen.
Bár a rendőrség orvosi végzettséggel rendelkező munkatársa a helyszínen stabilizálta a magára hagyott csecsemő állapotát, az újszülött életét végül nem sikerült megmenteni.
A gyermekét egy 31 éves, horvát állampolgárságú nő hagyta magára a csalitosban.
A tankerület ugyanakkor azt állítja, valóban voltak fészkek az ágak közt, de ezek üresek voltak.
A két férfi tűzesetnek próbálta álcázni a gyilkosságot.
Az előjelek szerint a két pécsi központú körzetben az ellenzéknek, a kistelepüléseket tömörítő másik kettőben a kormánypártoknak jobbak az esélyei. Sorozatunkban a megyéket, illetve a fővárosi kerületeket mutatjuk be az április 3-i választásig.
Az ijedtségen kívül senkinek sem esett komolyabb baja.
A kerítésnek csapódott autó négy utasa is súlyosan megsérült.
A balesetben egy 35 éves férfi vesztette életét.