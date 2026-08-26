Kapitány István szerint feljelentéseik után nem fognak unatkozni az NVVH-nál

feljelentések;Eximbank;Tiborcz István;Duna Aszfalt;Kapitány István;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-08-26 15:55:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszter arra utalt, Szíjj László és Tiborcz István érdekeltségeinél, az állami bankoknál a hatóságoknak kell megállapítaniuk, hogy ki követett el bűncselekményt.

Sokan aggódnak, hogy a 126 milliárd forint visszaszerzésével ez a történet lezárult. Pont az ellenkezője igaz: most kezdődik igazán – nyugtatta meg Kapitány István a Facebookon a posztjai alá kommentelőket, hogy az egyik NER-es nagyvállalkozóként, oligarchaként ismert Szíjj László tulajdonában álló a Duna Aszfalt ügyében még nem tehetnek pontot a történet végére. – A Duna Aszfalt ugyan jelezte az EXIM és az MFB felé: lejárat előtt, önként visszaváltja a kötvényeket. Ezzel 126 milliárd forint és annak kamatai térnek vissza az adófizetőkhöz, és megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó, 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is – tette hozzá a gazdasági és energetikai miniszter.

Sokakat felháborított, és jogosan, hogy miközben itthon rossz állapotban vannak az utak és a hidak, addig magyar közpénzből afrikai infrastruktúrát finanszíroztunk. Ez a kérdés önmagában is megérdemli a választ. A kongói–zambiai híd- és határátkelő-projekt állami finanszírozása körül ugyanis több súlyos kérdés vár tisztázásra: Hogyan történhetett meg, hogy amit az EXIM korábban finanszírozhatatlanul kockázatosnak ítélt, később mégis finanszírozhatóvá vált? Miért éppen a magyar állam vállalt kezességet a finanszírozás 80 százalékára? Alkalmas volt-e egyáltalán a biztosítéki rendszer arra, hogy megvédje a magyar adófizetők pénzét? – sorolta a kérdéseket a tárcavezető.

Kapitány szerint az ügyben felmerült a hűtlen kezelés, a hanyag kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja is, amit a hatóságoknak kell tisztázniuk. Mint mondta, szintén feljelentést tettek a Tiborcz István érdekeltségi köréhez tartozó Sofitel-ügyben, amiben 59 milliárd forintról döntöttek két nap alatt az EXIM-nél. Az egyiptomi vasútikocsi-projektnél az EXIM 576 milliárd forintos hitelt nyújtott, a végén 28,5 milliárdos veszteség és felszámolás lett belőle. Észak-Macedónia pedig mintegy 360 milliárd forintnyi szabad felhasználású hitelt kapott, magyar állami kezességgel.

Mindegyik feljelentés ismeretlen tettes ellen szól. Nem a mi dolgunk megállapítani, ki követett el bűncselekményt: ez a nyomozó hatóságok, az ügyészség és a bíróság feladata. A mi dolgunk az, hogy a tényeket feltárjuk, és eléjük tegyük. Egyben viszont biztos vagyok: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál nem fognak unatkozni – Zárta posztját Kapitány István.