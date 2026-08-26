Eddig 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez

51-en már jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, azóta, hogy a kormány bejelentette, megnyitják a lehetőséget a „fiatalítás” során méltatlanul elküldött katonák előtt, hogy ismét szolgálhassák a hazát - tájékoztatott Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebookon.
A tárcavezető szerint itt nem szimplán egy számadatról van szó, hanem 51 ember 51 életútjáról, katonai tapasztalatról, tudásról és szolgálatról. „A Magyar Honvédségnek szüksége van a fiatalokra, az új szemléletre és a modern képességekre. De ugyanilyen szüksége van azokra a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot” - fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.
A miniszter közölte, minden jelentkező esetében az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit vizsgálják, s aki megfelel a feltételeknek és ismét szolgálni szeretne, annak megadják a lehetőséget.
Az Orbán-kormány 2023-ban, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztersége idején kezdett „fiatalítás” címszó alatt tömeges tisztogatásba a hadseregnél, ennek keretében több száz tapasztalt katonát menesztettek, többek közt magát Ruszin-Szendi Romuluszt, a Honvédség akkori vezérkari főnökét is ekkor távolították el a posztjáról, hogy aztán kinevezzék a helyére Böröndi Gábort.
A Magyar-kormány júliusban döntött arról, hogy az így eltávolított katonáknak megadja a lehetőséget a visszaszerelésre. A visszaszerelés mikéntjéről szóló tájékoztatón több mint 200 menesztett katona jelent meg.Hunyaditól Bemig, avagy öt hadvezér a magyar történelemből, akit Szalay-Bobrovniczky Kristóf simán kirúgott volna a legnagyobb győzelmek előttA Tisza-kormány visszahívja a magyar hadseregből méltatlanul eltávolított katonákatTöbb mint 200, az Orbán-kormány alatt kirúgott katona lépne vissza a Magyar Honvédségbe