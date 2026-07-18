A Tisza-kormány visszahívja a agyar hadseregből méltatlanul eltávolított katonákat

A honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet módosítása jelent meg a péntek esti Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök szignójával. Eszerint „2023-ban a vonatkozó kormányrendelet alapján méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédség állományából olyan katonákat, akik szakmai tapasztalatukkal és tudásukkal hatékonyan tudnak hozzájárulni a Magyar Honvédség eredményes működéséhez”, ezért az új szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy ők ismét megbecsült tagjai legyenek a Magyar Honvédségnek.
A mától hatályos kormányrendelet szerint a visszavételt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztertől kell kérvényezni, s az ő hozzájárulása, valamint az állományba vétel feltételeinek való megfelelés esetén hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető.
Próbaidő nem köthető ki, a szükséges egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a miniszteri döntést követő 45 napon belül, a fizikai alkalmassági vizsgálatot az állományba vételt követő 90 napon belül kell elvégezni.
Amennyiben a kérelmet a tárcavezető jóváhagyja, a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülőt a korábbi szolgálati viszonya megszűnése napját megelőző napon viselt rendfokozattal kell állományba venni, illetménye pedig nem lehet kevesebb a korábbi szolgálati viszonya megszűnése napját megelőző napon érvényes távolléti díjának megfelelő összegnél.Hunyaditól Bemig, avagy öt hadvezér a magyar történelemből, akit Szalay-Bobrovniczky Kristóf simán kirúgott volna a legnagyobb győzelmek előtt
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kötelezte továbbá a Magyar Honvédség központi és helyi személyügyi szerveit, hogy tervezzék meg a jelentkezők részére felajánlható szolgálati beosztásokat. Amennyiben a jelentkező a felajánlott beosztást elfogadja, a döntésre jogosult elöljáró állományba veszi, illetve tábornok esetén kezdeményezi az állományba vételét.Pálinkás Szilveszter: Olyan sok katona akar leszerelni, hogy Magyarország védelmi képessége közelítene a nullához, Orbán Gáspár úgy számolt, hogy a magyar katonák fele meghalna a csádi misszióban
Annak idején lapunk is több cikkben számolt be a Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter által fiatalítás felkiáltással vezényelt tisztogatásról, amelyben egy sor magas rangú tisztet távolítottak el, s többek között így ebrudalták ki magát Ruszin-Szendi Romuluszt is, mint a Honvédség korábbi vezérkari főnökét.Alapkérdésekre nincs válasz, és félő, hogy nem feltétlenül a legalkalmatlanabbaktól válna meg a hadsereg