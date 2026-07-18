A Tisza-kormány visszahívja a agyar hadseregből méltatlanul eltávolított katonákat

Magyar Honvédség;visszahívás;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-07-18 09:00:00 CEST

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf idején végrehajtott tisztogatást igyekeznek orvosolni.

A honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet módosítása jelent meg a péntek esti Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök szignójával. Eszerint „2023-ban a vonatkozó kormányrendelet alapján méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédség állományából olyan katonákat, akik szakmai tapasztalatukkal és tudásukkal hatékonyan tudnak hozzájárulni a Magyar Honvédség eredményes működéséhez”, ezért az új szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy ők ismét megbecsült tagjai legyenek a Magyar Honvédségnek.

A mától hatályos kormányrendelet szerint a visszavételt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztertől kell kérvényezni, s az ő hozzájárulása, valamint az állományba vétel feltételeinek való megfelelés esetén hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető.

Próbaidő nem köthető ki, a szükséges egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a miniszteri döntést követő 45 napon belül, a fizikai alkalmassági vizsgálatot az állományba vételt követő 90 napon belül kell elvégezni.

Amennyiben a kérelmet a tárcavezető jóváhagyja, a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülőt a korábbi szolgálati viszonya megszűnése napját megelőző napon viselt rendfokozattal kell állományba venni, illetménye pedig nem lehet kevesebb a korábbi szolgálati viszonya megszűnése napját megelőző napon érvényes távolléti díjának megfelelő összegnél.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kötelezte továbbá a Magyar Honvédség központi és helyi személyügyi szerveit, hogy tervezzék meg a jelentkezők részére felajánlható szolgálati beosztásokat. Amennyiben a jelentkező a felajánlott beosztást elfogadja, a döntésre jogosult elöljáró állományba veszi, illetve tábornok esetén kezdeményezi az állományba vételét.

Annak idején lapunk is több cikkben számolt be a Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter által fiatalítás felkiáltással vezényelt tisztogatásról, amelyben egy sor magas rangú tisztet távolítottak el, s többek között így ebrudalták ki magát Ruszin-Szendi Romuluszt is, mint a Honvédség korábbi vezérkari főnökét.